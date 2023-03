La XVI edició dels premis empresarials «Mercados del Vino y la Distribución» celebrats a la seu de la Comunidad de Madrid van guardonar, aquest dimarts, l’empresa Vins i Licors Grau com a millor distribuïdora independent del país. La gala, organitzada per aquesta publicació líder en el sector, distingeix les millors empreses del sector del vi des de fa setze anys. En la mateixa categoria, estaven nominats com a finalistes juntament amb Vins i Licors Grau, la Bodeteca i l’empresa catalana Vila Viniteca.

L’altra empresa amb denominació d’origen empordanesa a endur-se la màxima distinció, fou el Grup Peralada, en la categoria de millor gestió enoturística, on competien amb Abadía Retuerta i Bodegas Marqués de Riscal. Jordi Grau, copropietari de Vins i Licors Grau juntament amb la seva esposa Maria Dolors Segarra, present també a la gala, va recollir el premi en nom de tota la família Grau agraint el reconeixement rebut -“a tants anys de dedicació a un món apassionant en el qual sense dubte continuarem treballant amb la mateixa voluntat i energia”-. Així mateix, Jordi Grau va dedicar unes paraules a -“ tots i totes les elaboradores, bodegues, enòlegs i enòlogues per la seva feina i compromís amb el món de la distribució i amb Vins i Licors Grau en particular. Una empresa de la petita localitat de Palafrugell, província de Girona, que amb gran esforç ha intentat posicionar-se entre les millors distribuïdores del país”-. Grau va tancar el seu discurs felicitant la resta de nominats i guardonats. Formaven part del jurat dels guardons representants de l’Incavi, Asaja, Anged, Asedas, Interprofesional del vi d’Espanya, Federació Espanyola del vi i ACES, entre altres organismes. La vetllada va comptar amb la presència, entre altres autoritats, de la presidenta de “Mercados del Vino y la Distibución” Mónica Muñoz, la viceconsellera de Medi Ambient i Agricultura de la Comunitat de Madrid, Paloma Tejero Toledo i el director general d’Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, José Miguel Herrero.