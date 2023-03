El preu mitjà del lloguer a les comarques gironines es va situar en 595,50 euros al mes durant el 2022, un 8,1% més que l’any 2021, quan la mitjana del preu per arrendar un habitatge a la província de Girona va ser de 550,71 euros, segons les dades publicades per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), que es basen en les fiances que es dipositen en aquesta entitat que depèn de la Generalitat.

Aquest preu és el més alt registrat a Girona a la sèrie històrica de l’Incasòl, que recull la mitjana anual des del 2005, aquell any el preu de lloguer va ser de 420,98 euros mensuals de mitjana, un 41,45% per sota del registrat el 2022. A la ciutat de Girona llogar un habitatge costa 698,05 euros al mes de mitjana, un 11,8% més que un any enrere.

Per províncies, Girona és la segona amb un preu més elevat. Barcelona és la més cara amb un lloguer mitjà de 854 euros. A Tarragona, el preu se situa en 536,7 euros i a Lleida en 452,7 euros. Al conjunt de Catalunya, el preu per arrendar un habitatge es va situar en els 779,84 euros de mitjana al mes.

A la província de Girona, el Gironès se situa com la comarca on l’habitatge de lloguer és més car, 671,59 euros al mes de mitjana; seguit pel Baix Empordà (634,20 euros); Cerdanya (618,03 euros); Pla de l’Estany (598,04 euros); Selva (555,55 euros); Alt Empordà (546,15 euros); Garrotxa (498,86 euros) i Ripollès (454,06 euros).

En total, a les comarques gironines es van signar 14.734 contractes de lloguer d’habitatge durant l’any 2022, amb el Gironès com la comarca on més contractes es van rubricar, concretament 4.415. A Catalunya, es van signar 152.770 contractes de lloguer el 2022, 116.158 dels quals corresponen a la província de Barcelona; 14.976, a Tarragona; i 6.902, a Lleida.

Un 27,5% més, segons Idealista

Segons el portal immobiliari Idealista, el preu del metre quadrat dels habitatges de lloguer a Girona es va situar en 13,4 euros de mitjana al febrer. Segons les seves dades, llogar un pis a la província és fins a un 27,5% més car que fa un any, el febrer de 2022. Aquesta xifra se situa lleugerament per sota del màxim històric registrat per Idealista a la demarcació, concretament un 1%. El preu més elevat va ser el passat gener, 13,5 euros el metre quadrat.

Segons les dades del portal, la ciutat de Girona va tancar el mes de febrer amb el preu de lloguer més elevat mai registrat, 11,2 euros el metre quadrat, un 18,4% més en comparació amb el febrer de 2022.

«Incertesa legislativa»

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya (API) consideren que el mercat del lloguer pateix la manca generalitzada d’oferta i la «incertesa legislativa». A Barcelona ciutat, les xifres constaten un descens de la firma de contractes de lloguer de més del 15% el 2022 en comparació amb el 2021 (de 57.158 a 47.927) i un augment del preu mitjà del lloguer de l’11,7% fins als 1.026 euros mensuals de mitjana. «La tensió del mercat del lloguer a Barcelona és símptoma de l’elevada demanda immobiliària. En un context d’inflació i d’augment dels tipus d’interès es tensarà encara més la demanda de lloguer», pronostica el portaveu dels API de Catalunya, Carles Sala, que reclama a les administracions més recursos per a polítiques públiques d’habitatge.

«El contrast entre una oferta que fuig del mercat de lloguer, una dinàmica demogràfica en expansió, una geografia complexa i una capital amb magnetisme internacional formen un context que va tensant dia a dia els preus del mercat de lloguer», indica Sala. «Les polítiques d’habitatge haurien de prioritzar el foment de l’immoble de lloguer impulsant l’oferta a través dels diversos instruments que, des de fa anys, tenen altres països de l’àmbit europeu i amb ajudes directes a les llars que no poden assumir els preus de mercat», reflexiona el portaveu dels API de Catalunya. «A banda, no ajuden la inseguretat jurídica per les reiterades pròrrogues sobre desallotjaments i l’anunci d’una regulació de contenció de rendes a la llei d’habitatge estatal», afegeix.

«Els pressupostos de l’Estat i també els de la Generalitat tenen xifres irrisòries per fer front al repte de procurar un habitatge digne i adequat al ciutadà», critiquen els agents immobiliaris, que consideren «fonamental» que s’impulsin mesures per estimular els propietaris a llogar els seus habitatges.