Quatre-centes dones líders en els seus sectors es reuniran el pròxim 25 de març a Lloret de Mar amb la voluntat de "visibilitzar i crear una xarxa d'aliances per a ajudar a altres dones amb projectes i objectius". Organitzada pel grup "Ànimes del Suquet de Dones", la trobada es farà a l'hotel i restaurant Sant Pere del Bosc i preveu l'assistència de personalitats dels àmbits empresarial, social, cultural polític o científic.

"Som dones que hem aconseguit arribar a llocs de responsabilitat, però mai fins ara ens havíem posat en contacte entre nosaltres per a generar més impacte i incidir en espais on les dones encara no tenim veu", ha manifestat una de les portaveus, que prefereix mantenir el seu nom, com el de la resta de participants, en l'anonimat.

L'esdeveniment neix amb la pretensió de convertir-se en anual i en espai de referència per al lideratge i la incidència pública de les dones.

Aquesta primera edició del "Suquet de Dones", una picada d'ullet a la trobada que va començar a organitzar en els 70 el cineasta Pere Portabella entorn d'aquest plat de peix, destinarà els fons que es recaptin al Repte 8M, un projecte de la Fundació Eurofirms per a incorporar dones amb discapacitat al mercat laboral a través d'un programa de beques formatives.