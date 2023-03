Gairebé la meitat de l’Ibex 35 paga més impostos fora d’Espanya que a dins

Prop de la meitat de les empreses de l’Ibex 35, l’índex borsari que integra les majors cotitzades espanyoles, paga més de la meitat dels seus impostos fora d’Espanya, en línia amb Ferrovial, que abona fins al 82% a l’estranger. El pes de la contribució fiscal a l’exterior ha estat un dels arguments esgrimits per aquesta empresa per a explicar per què té sentit migrar la seva seu social als Països Baixos -des d’on confia que li serà més fàcil obrir-se pas a altres mercats de capitals, inclòs Wall Street-, una decisió que ha provocat un enèrgic rebuig per part del Govern.

Encara que moltes empreses no volen difondre aquesta informació detallada o asseguren que la desconeixen, les dades recopilades mostren que més de la meitat dels integrants del principal indicador borsari espanyol paga per impostos més fora d’Espanya que a dins. Es tracta d’un repartiment concorde al fet que el 60% de les empreses de l’Ibex 35 generen igualment més de la meitat del seu negoci fora d’Espanya.

La contribució fiscal es compon de l’abonat per l’impost de societats -que grava el benefici de les empreses- i altres impostos «suportats» o pagats per la companyia (com les contribucions a la Seguretat Social); així com pels impostos «recaptats» per elles però que no els suposen un cost (com les retencions als treballadors a compte de l’IRPF).

El 2019, la contribució fiscal a Espanya de les empreses de l’Ibex 35 va ser d’uns 42.500 milions, segons PwC, una quantitat que es va reduir durant la pandèmia, però que es va anar recuperant, fins als 37.700 milions el 2021. Segons els càlculs, la contribució fiscal global de totes elles el 2022 superarà els 80.000 milions i prop de la meitat seran imposats d’altres països.

Els grans bancs Santander i BBVA, per exemple i segons les dades facilitades per ells mateixos, el 2021 van pagar respectivament el 78,9% i el 74,1% dels seus impostos a l’estranger (la seva facturació també procedeix en un 89 i 83% de fora d’Espanya).

No obstant això, CaixaBank, que centra més la seva activitat a Espanya, el 2022 només va abonar fora entorn del 7% de la seva contribució fiscal, que va ascendir a 1.902 milions.

Banc Santander va pagar 20.4776 milions en impostos en 2022 a tot el món. D’aquesta quantitat, 4.258 milions van ser a Espanya i 16.218 a l’exterior (el que suposa el 79,2%). Només per l’impost de societats, el 70% es va pagar fora, encara que l’any anterior va ser el 90%.

Igualment, BBVA va pagar el 2021 (no ofereix dades desglossades de 2022) en impostos 8.215 milions d’euros, dels quals 2.131 es van abonar a Espanya i 6.084 a l’exterior (el que suposa el 74,1%). Aquest any el 93% de l’impost de societats es va pagar fora, encara que el 2022 va ser el 82%.

Ni Bankinter ni Sabadell han facilitat dades sobre la seva contribució fiscal, al mateix temps que Unicaja paga tots els seus impostos a Espanya. L’asseguradora Mapfre, amb gran presència a Amèrica Llatina, va pagar l’any passat 376,2 milions en impostos, el 68% d’ells a l’estranger.

La contribució d’Inditex

La contribució fiscal d’Inditex, l’empresa cotitzada espanyola més gran, en el seu exercici fiscal de 2021 (l’últim del qual es disposen xifres, ja que els seus comptes d’exercici complet els presentarà el pròxim 15 de març) va ser de 6.093 milions, dels quals 1.501 es van abonar a Espanya. El 75,4% restant a l’estranger.

Una altra empresa que paga gran part dels seus impostos a l’estranger és l’empresa d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex, concretament el 78,2% el 2022, quan a Espanya va abonar 111,7 dels 513,3 milions de contribució fiscal en tots els seus mercats. Aquest repartiment és conforme amb una empresa que el 83% de la seva facturació l’obté fora d’Espanya.

El mateix passa amb Telefónica, que l’any passat va pagar 7.669 milions en impostos a tot el món, i el 70,3% d’ells fora d’Espanya; així com amb la multinacional d’hemoderivats Grifols (77% en l’exterior).

Hi ha altres empreses que, donat el seu tipus de negoci i malgrat les escasses dades que aporten, és previsible que també paguin més impostos fora d’Espanya que a dins, com a Logista, Acerinox, ArcelorMittal o el proveïdor de serveis tecnològics per a empreses turístiques Amadeus -una de les dues més gran del món-.

El cas de les socimis de l’Ibex 35 (exemptes de l’impost de societats) és dispar. Mentre Colonial va tributar fos el 65% dels 129 milions abonats en 2021, Merlin únicament va abonar el 7% dels 223 milions d’euros pagats l’any passat.

En el cas de Ferrovial, el 82% dels 1.569 milions de contribució fiscal de l’últim any va ser a l’estranger i els 282 milions restants es van abonar a Espanya, on fa anys que no li suposa un desemborsament degut a les pèrdues fiscals que s’anota al país.

En canvi, en el cas d’Acciona el percentatge de la contribució fiscal a Espanya respecte el total no arriba al 43%, mentre que en el d’ACS, amb Florentino Pérez al capdavant, frega el 60%, i en el de Sacyr, el 56%.