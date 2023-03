La garrotxina Casasol ha inaugurat aquest divendres la seva primera botiga. La marca del grup Filicor, S.L. especialitzada en la fabricació i comercialització de fils, cordills i cordes, ha obert el seu establiment a Girona. Es tracta d’una «botiga associada» amb Knitting Girona, una merceria que ja tenia un establiment a la ciutat. «La botiga com a tal no és nostra, Knitting Girona s’encarrega de la gestió i el control de l’establiment i també de les despeses com el lloguer del local, la llum o els treballadors», explica Marta Pijoan, coordinadora de la línia de Casasol Handmade. «Nosaltres som un partner, és a dir, proporcionem el material en dipòsit, d’entrada no ens han de pagar res i un cop es ven ens paguen la part proporcional del que costaria el producte», detalla.

Pijoan explica que la companyia ja venia els seus productes a través d’internet i també a unes 2.000 merceries a Espanya; tanmateix, aquestes no tenen totes les varietats de productes que produeix l’empresa. «El món del fil el necessites tocar», exposa la coordinadora de la línia de Casasol Handmade. Pijoan relata que Knitting Girona ja tenia un establiment, però era més petit, ara la botiga ocupa uns 180 m². «Aquest model de botiga associada ens permet oferir directament el producte al client i alhora que la merceria tingui un ventall molt més gran de producte i no se’ls mengi el comerç més gran», assegura. Casasol preveu repetir aquesta fórmula a altres zones, en un mes obrirà una botiga a Barcelona i pròximament espera tenir establiments a Mallorca i Canàries.

Des de 1803

La història de la companyia comença el 1803, amb la fabricació, de forma artesanal i amb productes naturals, de cordes i cordills per al sector agrícola i ramader, principalment fils per lligar animals i per espardenyes. L’empresa familiar es va consolidar amb el temps i van optar per diversificar els productes, obrint noves línies de negoci. A partir del 1940 la companyia va començar a donar resposta a les necessitats de la indústria de la carn i l’embotit que es desenvolupa a la zona d’Olot. A partir del 1992 l’empresa es va establir a Mieres, on encara té el seu centre de producció i logística.

Actualment, la companyia produeix fils per a teixir (macramé, treballs manuals, scrap...) i productes pel sector carni com cordes pel pernil o fuet. De fet, l’empresa ocupa un 80% del mercat en aquest segon àmbit i té com a clients algunes de les empreses més importants del sector com Casa Tarradellas, Noel, El Pozo o Campofrío.

Les instal·lacions de Casasol a Mieres tenen una superfície d’uns 3.000 m². L’empresa garrotxina compta amb 40 treballadors i produeix 5.000 quilos de fil al dia. La companyia exporta un 30% de la seva producció i és present a 35 països. L’any passat, Casasol va tancar l’exercici amb una facturació propera als sis milions d’euros.