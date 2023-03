Les comarques gironines compten amb 78 benzineres automàtiques, estacions de servei amb tecnologia per operar de manera automàtica les 24 hores del dia. Això suposa fins a un 30,3% de les gasolineres de la demarcació respecte a les més de 250 benzineres que hi ha a la província de Girona. Aquesta xifra apareix en un estudi elaborat per l’Associació Nacional d’Estacions de Servei Automàtiques (Aesae), que fa servir dades del Geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica.

En total, Catalunya compta amb 434 benzineres automàtiques. Girona és la segona província amb un major percentatge d’estacions de servei que segueixen aquest model, superada per Barcelona, on el 34% són automàtiques, amb un total de 255 estacions. A Girona la segueixen Lleida, amb un 30% i 53 estacions i Tarragona, amb un 24,3% i 48 punts automàtics. Segons un comunicat d’Aesae, el nombre de benzineres automàtiques al territori català, sense comptar les d’hipermercats ni de cooperatives agràries, supera la mitjana espanyola, que és del 18,3% del total d’estacions de servei. Un 13,47% del total d’estacions de servei automàtiques que hi ha a Espanya corresponen a marques de benzineres tradicionals. Aesae atribueix el creixement que ha tingut aquesta modalitat de benzinera al fet que ofereix un preu més baix al consumidor, en un moment en què el combustible s’ha encarit a causa de la guerra a Ucraïna. El preu del combustible Actualment, el preu mitjà de la gasolina a les comarques gironines és d’1,662 euros el litre, mentre que el del gasoil es troba gairebé deu cèntims per sota, 1,585 cèntims el litre. Això suposa que omplir un dipòsit de 50 litres de gasolina sense plom 95 a les comarques gironines costa uns 83 euros. Mentre que omplir un dipòsit d’un vehicle dièsel suposa una despesa d’uns 79 euros. A la demarcació de Girona, el 31 de desembre el preu de la gasolina se situava en una mitjana d’1,578 euros el litre, un 5,3% per sota en comparació amb l’actual. El preu del dièsel, en canvi, era d’1,661 euros el litre, un 4,6% més car. Tanmateix, si descomptem els 20 cèntims de bonificació, que va estar vigent entre l’1 d’abril i el 31 de desembre del 2022, des de l’últim dia de l’any el preu de la gasolina s’ha incrementat un 20,6%, mentre que el gasoil ara és un 8,6% més car.