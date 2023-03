Ha acabat sense acord però amb "avenços", segons el que han relatat els representants sindicals, la reunió del govern estatal amb els agents socials per a la reforma de les pensions. Rosa Santos, portaveu de la patronal CEOE, ha lamentat que, amb el disseny actual que proposa l'executiu de Pedro Sánchez, ara com ara és "impossible" un acord. Alhora ha alertat que la reforma posa "pressió" als sous i, per extensió a les empreses, i que això "no ajuda" a un acord de la negociació col·lectiva. Pel que fa als sindicats, CCOO considera que malgrat els avenços la proposta del govern encara és "insuficient", mentre que UGT considera que el pacte està a prop.

L'executiu espanyol s'ha compromès a traslladar a les parts un nou esborrany aquest dimarts que ha d'incloure les novetats pactades durant la reunió d'avui. Principalment, hi ha hagut avenços en la despesa per reduir la bretxa de gènere i en la inclusió de les pensions mínimes. "Avenços nou prou significatius, tot i que estem a prop", en paraules de Fernando Luján, de la UGT. Un altre aspecte sobre el qual tampoc hi ha acord és en el relatiu a l'abast de la quota de solidaritat. Luján ha esperat que aquests extrems estiguin recollits a l'esborrany que l'executiu els adreçarà dimarts, i no ha descartat que, en cas afirmatiu, el seu sindicat pugui donar el sí a l'acord demà mateix.