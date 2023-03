La companyia gironina Caula Aliments presentarà al Fòrum Gastronòmic de Girona la seva primera línia d’hamburgueses vegetals, sota el nom de MónSa.

L’empresa explica que no es tracta d’un aliment ultraprocessat que imita la carn, sinó que s’elaboren a partir de verdures cuinades de forma casolana «sense ànims de substituir res sinó de complementar una dieta sana». A més, afirmen que una altra diferència notable és que no s’hi afegeix aigua com a ingredient, «sinó tot el contrari, ja que durant el procés d’elaboració l’aigua s’evapora concentrant el sabor dels seus ingredients». Aquestes hamburgueses tampoc contenen cap de les 14 principals substàncies al·lergògenes, fet que les fa apta per a persones amb intoleràncies alimentàries.

L’empresa gironina d’alimentació explica que «amb la intenció d’evitar conservants i additius es comercialitza congelada, fet que també contribueix a preservar els nutrients al moment del seu consum».

Des de Caula Aliments veuen aquest producte com «una altra manera de menjar verdures» i de consumir «aliments que contribueixen a cuidar el planeta, per la seva baixa petjada d’aigua i CO₂».