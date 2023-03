La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha fet entrega aquest dilluns dels guardons Timó 2022 que l’associació lliura amb la col·laboració de la resta d’entitats del Grup Costa Brava Centre.

L’acte, que ha tingut lloc a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro, ha reconegut amb, el seu màxim distintiu, el Timó d’Or els 100 anys d’activitat de Vins i Caves Perelada, una trajectòria culminada amb la inauguració del seu nou celler el 2022. Javier Suqué Mateu, president del Grup Peralada, ha rebut el guardó que li ha entregat la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé.

Mentrestant, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha estat reconegut amb el Timó d’Argent. El seu president, Joan Manel Loureiro, ha recollit el premi amb motiu del nou Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà que des de l’ens supramunicipal s’ha impulsat amb la col·laboració d’un centenar d’agents del territori.

Durant l’entrega de premis s’ha fet també el lliurament de diversos guardons més: el distintiu pels 50 anys d’activitat ha estat per a l’Hotel Àncora de La Fosca, Palamós; s’han reconegut els 25 anys del Restaurant Can Dolç de Sant Feliu de Boada; mentre que el Premi Proveïdor Cooperativa Costa Brava Centre ha estat per a Olis Bargalló.

Al mateix temps, s’han lliurat tres diplomes de qualitat a l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava (Costa Brava Sub), la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i el segell de qualitat agroalimentària impulsat per la Diputació de Girona, Girona Excel·lent.

L’entrega dels guardons Timó 2022 s’ha realitzat en el marc de l’assemblea general ordinària 2023 de l’associació i també ha comptat amb la conferència ‘Futurisme. El futur del turisme’, a càrrec de José Antonio Donaire, doctor en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona expert en recerca en l’àmbit del turisme.