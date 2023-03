Els preus s'han apujat sis dècimes al febrer a les comarques gironines, sobretot per l'increment dels aliments i el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles. Allà on més es nota l'impacte de la inflació és precisament a la cistella del dia a dia. Durant el febrer els aliments s'han encarit un 1,7% i ara omplir la nevera ja costa quasi un 14% més que fa un any. En paral·lel, els subministraments bàsics i els carburants s'han apujat un 5,1%. També s'incrementen, entre d'altres, els preus de l'hostaleria i dels paquets turístics. Per contra, les rebaixes contribueixen a atenuar en part les alces d'altres grups. La roba s'abarateix un 3,6% i el calçat, un 4,1%. L'IPC interanual baixa lleugerament i passa a situar-se al 5,8%.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) continua a l'alça. Després de tancar el gener amb un increment de tres dècimes, el febrer també acaba amb augment. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines els preus han tancat el mes amb un increment de sis dècimes (+0,6%).

Com ja és habitual, al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Per una banda, tots aquells productes i serveis que s'encareixen. Però per l'altra, també hi ha aquells que davallen -aquí, sobretot, per les rebaixes- i que, de retruc, ajuden a atenuar les alces dels altres.

L'increment de preus del febrer s'explica, sobretot, per l'alça que registren dos grans grups que tenen molt a veure amb el dia a dia. Per una banda, els aliments; i per l'altra, el paquet format pels subministraments bàsics (llum i gas) i els carburants.

Durant el febrer, els aliments s'han apujat un 1,7%. I això, malgrat que des de principis d'any el govern estatal va suprimir l'IVA d'aquells productes que ja tenien el tipus reduït del 4% (com el pa, la farina, la llet, el formatge i els ous) i va rebaixar del 10% al 5% el dels olis i les pastes.

Ara, anar al supermercat i proveir la nevera per tota la setmana és gairebé un 14% més car que fa un any. En concret, segons recull l'INE, a la demarcació costa un 13,8% més.

Llum, gas i carburants, a l'alça

En paral·lel, el grup format per l'electricitat, el gas i els combustibles trenca la tendència a la baixa, i tanca el febrer amb un increment del 5,1%. Entre d'altres, a conseqüència de la fi del descompte directe de 20 cèntims per litre que s'aplicava a les benzineres (i que es va acabar a finals d'any). Però també per l'alça dels preus de la llum, que han suposat un repunt important de les factures del mes de febrer.

Durant el mes passat, a més d'aquests dos grans grups, també s'han apujat els preus dels restaurants i els de l'oci i la cultura (+0,7% en tots dos casos). I ja comença a notar-se la proximitat de les vacances de Setmana Santa, perquè els hotels i allotjaments s'encareixen un 9,2% i els paquets turístics, un 5,2%. També repunten lleugerament els lloguers (+0,2%) i ara, arrendar un pis a les comarques gironines costa un 3,7% més que al febrer de l'any passat.

Atenuats per les rebaixes

A l'altre costat de la balança, dins els grups que baixen preus durant el febrer, s'hi troben la roba i el calçat. Sobretot, per la campanya de rebaixes. En el primer cas, el descens és d'un 3,6%; i en el segon, d'un 4,1%. Això sí, els descomptes emmascaren una altra realitat: que en comparació amb ara fa un any, renovar armari és més car (perquè si els preus es comparen amb els del febrer del 2022, el vestit s'ha encarit un 2,6% i el calçat, un 2,6%).

Durant el febrer, també arran dels descomptes, baixa el preu del tèxtil per a la llar (-1,1%). I s'abarateixen lleugerament el lloguer de vehicles (-1%) i el transport (-0,4%).

L'interanual, al 5,8%

Tot i l'encariment dels aliments, els subministraments i els combustibles, l'IPC interanual baixa lleugerament a les comarques gironines. En concret ho fa en dues dècimes, fins al 5,8%, tornant al nivell que havia registrat al desembre del 2022. Continua fent-se palesa la inflació, però de moment es deixen enrere els rècords històrics que s'havien assolit -les dades de l'INE es remunten fins al gener del 1993- en què l'IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l'11%.