El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona va dur a terme el passat dimarts a Amsterdam, entre quaranta agents de viatges i una vintena de periodistes i creadors de continguts neerlandesos, una doble acció per promocionar l’oferta turística i les novetats de la destinació per a la temporada del 2023.

També van participar en la trobada setze representants d’empreses i entitats turístiques gironines, que van aprofitar el treball en xarxa previ a la presentació de la destinació per generar oportunitats de negoci amb els agents de viatges assistents. Posteriorment a la presentació va tenir lloc una activitat de dinamització: un tast de vins de la Ruta del Vi DO Empordà, a càrrec de Glops d’Història. L’acció va finalitzar amb un àpat gastronòmic elaborat per establiments adherits al col·lectiu de la Cuina del Vent (Restaurant Orígens, Restaurant La Taverna del Barri Vell i Restaurant La Falconera).

El 2022 el turisme neerlandès va ser el segon mercat internacional en importància per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, amb 552.025 turistes que van generar 2,8 milions de pernoctacions. Majoritàriament, aquests visitants accedeixen a les destinacions gironines per carretera (amb cotxe particular i bus) o bé amb mitjans aeris.