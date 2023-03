Hi ha diferències entre tots els cossos policials. Per exemple, no exerciran les mateixes funcions els agents de la Policia Nacional o Local que els Mossos d’Esquadra, cos autonòmic de Catalunya. Així mateix, tampoc poden tenir el mateix salari, i els Mossos d’Esquadra són un dels cossos policials que més diners guanyen.

Com a la resta de llocs de l'Administració, el salari d'un mosso varia en funció de l'antiguitat, el destí o la categoria. Així, les retribucions bàsiques del personal són el sou base, la quantitat addicional per cada grup de tres anys treballats i les pagues extraordinàries. Mentre que les retribucions complementàries es comprenen del complement de destí (de 340,70 a 1.081,99 euros), el complement específic –dificultat, responsabilitat, dedicació, perillositat o mobilitat–, el complement de productivitat, els serveis extraordinaris i les indemnitzacions per raó del servei. Quant cobra un mosso? Segons la Taula Salarial dels Mossos d'Esquadra 2022 de la Generalitat de Catalunya, un agent ras cobra 38.019,80 euros bruts a l'any mentre el número u del cos (el Major B) pot arribar a cobrar 94.003,86 euros a l'any. Per tant, això suposaria cobrar mensualment prop de 6.782,32 euros. També els agents en pràctiques cobren 35.732,62 euros a l'any i els aspirants a mosso perceben un salari d'11.040,40 euros a l'any.