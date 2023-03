La Cambra de Comerç de Girona crearà una xarxa de 24 persones voluntàries formada per estudiants i exestudiants d'FP Dual majors de 18 anys (ambaixadors/es) que desenvoluparan activitats destinades a la promoció d'aquesta opció formativa. Amb aquesta iniciativa la Cambra té previst realitzar 35 actes de difusió de la modalitat Dual de la Formació Professional, explicant els seus casos d'èxit, i s'estima que donarà a conèixer els avantatges del model a uns 700 nois i noies.

En el marc del Programa Somos FP Dual, la Cambra de Comerç de Girona col·laborarà amb el Saló dels Oficis de Figueres amb un espai on tindran lloc unes xerrades entre empreses, centres educatius i alumnes d'FP de les diferents famílies professionals. A més, la Cambra també participarà a Expojove mitjançant xerrades i una taula de debat. D'aquesta manera també es donarà un cert reconeixement a tots aquells centres educatius gironins que ofereixen aquesta modalitat, així com també a totes aquelles empreses formadores que accepten joves de pràctiques.

La Cambra de Comerç de Girona s'acaba d'incorporar al programa Somos FP Dual, la xarxa d'ambaixadors formada per joves que estudien o han estudiat FP Dual i que tenen com a objectiu difondre entre altres joves els avantatges d'aquest model d'ensenyament que es desenvolupa preferentment dins de les empreses.

Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, ha subratllat: "La nostra incorporació a la Xarxa permetrà reforçar el coneixement de l'FP Dual entre els estudiants de la nostra demarcació. La capil·laritat del sistema cameral és clau per assegurar la màxima difusió d'aquesta modalitat formativa. A més, la nostra proximitat al teixit productiu local facilitarà l'acostament entre les empreses i els centres educatius".

Fora estigmes

Clara Bassols, directora de la Fundació Bertelsmann, ha assegurat que “des de la seva creació, la Xarxa no ha parat de créixer en membres i accions i ja compta amb més de 260 ambaixadors que el 2022 han participat a prop de 220 trobades a diferents llocs de tota Espanya. El nombre d'estudiants que han pogut conèixer de primera mà les experiències dels voluntaris pràcticament s'ha duplicat fins a assolir els 17.100, gràcies al seu paper clau no només en la difusió de l'FP Dual, sinó també en inspirar amb les seves històries personals, a més de trencar amb els estigmes que s'han creat a la societat”.

L’exemple de Lidl

Per part seva, Arminda Abreu, directora general de Persones de Lidl Espanya, ha explicat que “ens unim a aquest projecte des de l'inici, amb el ferm compromís de seguir promovent models educatius d'èxit com l’FP Dual i incentivar altres empreses a donar suport aquest tipus de modalitats a la seva companyia. Des del 2017, més de 400 alumnes han passat pels nostres diferents programes d’FP Dual, aconseguint que, en finalitzar la seva formació, tinguessin les eines adequades per formar part de la nostra plantilla o altres organitzacions. Així mateix, alguns són avui també ambaixadors de la xarxa Somos FP Dual, servint com a portaveus per seguir animant altres joves i empreses a unir-se a aquest model educatiu”.

La Xarxa Somos FP Dual és present a 12 Comunitats Autònomes i compta ja amb la participació de les Cambres de Valladolid, Lleó, Girona, Tortosa, Gijón, Cantàbria, Ceuta, Alacant, València, Camp de Gibraltar, Càceres, A Corunya, Tarragona, Sevilla, Madrid, Múrcia, Granada i Ciudad Real.

Els joves troben dos grans problemes a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral: d'una banda, la bretxa entre la seva formació i les necessitats reals de les empreses; de l'altra, l'escassetat de demanda de graus determinats impedeix a les empreses trobar mà d'obra qualificada. Per resoldre els dos problemes, el 2012 es va posar en marxa un nou model d'ensenyament: l'FP Dual, que permet als joves cursar gran part de la seva formació a l'empresa i que compta amb una inserció laboral del 70%, arribant, fins i tot, al cent per cent en alguns programes.

Només un 5%

Tot i això, des de la seva implantació menys del 5% dels estudiants escull aquest model, bé perquè no el coneixen o perquè no s'ofereix als centres educatius per la manca d'empreses on realitzar la formació pràctica, segons detalla la Cambra. Conscients d'això, la Fundació Bertelsmann i LIDL Supermercats van decidir el 2018 crear una xarxa de joves estudiants d’FP Dual que esdevinguessin ambaixadors del model i que, a través de les seves experiències personals, animessin altres nois i noies a fer aquests estudis. Al projecte s'hi va unir posteriorment la Cambra de Comerç d'Espanya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Un any de la nova llei

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar fa un any la nova Llei de Formació Professional. Aquesta norma pretén una transformació global del sistema de Formació Professional i convertir-lo en un sistema únic que sigui porta a una ocupació de qualitat per als joves, que sigui capaç de respondre amb flexibilitat als interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la vida i a les demandes dels sectors productius. Segons dades del MEFP, durant el curs 2016-17, els estudiants matriculats a FP Dual eren 20.357 a tot Espanya i només quatre anys després, el curs 2020-2021, s'havien gairebé duplicat, arribant als 37.841. L'objectiu és que aquesta xifra augmenti exponencialment els propers anys.