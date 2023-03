Els americans trien els ous pel seu preu

El pistatxo ha experimentat els últims anys un «boom» en la seva producció a Espanya, l’augment del seu cultiu ha portat els investigadors a buscar varietats autòctones que, a través de la millora genètica, aconsegueixin ser més productives i resistents davant de les condicions climàtiques. El 2015, el cultiu d’aquest fruit sec ocupava 7.857 hectàries, una xifra que el 2021 va arribar a les 51.761, el 73% en secà i la resta en regadiu, segons l’última anàlisi del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). A més, l’any passat l’espai es va incrementar fins a més de 66.400 hectàrees, segons una enquesta del MAPA.

La major part de la seva producció es concentra a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa, amb el 79 % de la superfície de secà i el 73 % del total de la de regadiu; i per darrere hi ha Andalusia, Castella i Lleó i Extremadura, segons les dades del portal especialitzat PistachoPro.

Per a l’organització, l’augment progressiu de la plantació de pistatxo a Espanya els últims anys fa que «els propers cinc anys siguin decisius per al sector» amb l’entrada de més superfície de producció. Un fet que també confirma el doctor en Enginyeria Agrònoma i investigador de la Unitat d’Excel·lència Maria de Maeztu del Departament d’Agronomia de la Universitat de Còrdova, Carlos Trapero.

A la Universitat de Còrdova i juntament amb l’investigador Pedro Valverde, desenvolupa un programa de millora genètica del pistatxo que tindrà una durada estimada de dotze anys. La iniciativa, engegada en col·laboració amb les empreses d’agricultura Acemi Spain i Balam Agriculture, té com a objectiu obtenir diferents varietats adaptades a les zones de producció nacionals.

Fins ara, segons va explicar Trapero, «no hi ha hagut molta investigació sobre el pistatxo a Espanya», per això, aquest projecte pot servir per donar una empenta al sector pel que fa a la seva «perspectiva de futur».

El treball es desenvolupa en un viver de la localitat de Villanueva de la Jara; aquí germinen i creixen les plantes de llavor obtingudes dels encreuaments i assaigs realitzats durant la primera fase del projecte. Durant la segona fase del projecte, podran engegar una avaluació amb unes condicions de camp diferents, i després, identificaran les llavors que multiplicaran i registraran com a noves varietats.

Per a l’investigador Trapero, es tracta d’«una aposta a llarg termini» per donar resposta als reptes que es puguin plantejar amb les condicions climàtiques dels propers anys i com aquestes afectin les plantacions.

Les condicions que necessita el pistatxo són estius llargs i calorosos i hiverns en què pugui «acumular una quantitat de càrrega de fred» necessària perquè la producció sigui adequada. Al voltant d’aquest aspecte treballen els investigadors, per buscar varietats que necessitin menys fred del que fa actualment i que, a més, s’adaptin a les malalties que els puguin afectar.

Futur prometedor

Les previsions que fan des de PistachoPro situen Espanya com un dels grans productors d’aquest fruit sec a nivell mundial. La pàgina web assenyala el final d’aquesta dècada com el moment en què la producció a Espanya arribarà gairebé a les 70.000 hectàrees i podria competir amb altres països del mercat internacional liderat per l’Iran, els Estats Units i Turquia.

Llegia recentment que «el 55% dels consumidors dels EUA, quan van al súper, decideixen comprar uns ous o uns altres en funció del preu i no prenen en consideració el tipus d’allotjament», de les gallines s’entén. És així que més de la meitat dels consumidors no estan disposats a pagar el diferencial de preu necessari perquè les transicions del sistema de producció convencional a un sistema de producció sense gàbies siguin rendibles per als productors d’ous i els seus clients minoristes. Tampoc no entenen els terminis de transició. Així ho posa de manifest un estudi realitzat per les Universitats de Kansas, Michigan i Purdue i promogut per les associacions de productors d’ous.

No obstant, força cadenes de distribució als EUA s’han compromès a vendre només ous procedents de gallines fora de gàbia, però una majoria de consumidors (el 56%) no saben si el supermercat en què compren s’ha sumat o no a aquest compromís. L’estudi també ha posat de manifest que compradors prefereixen que sigui el govern qui subsidïi la transició o que s’apliqui un etiquetatge obligatori.

Els productors anticipen que els ingressos dels sistemes sense gàbies, de mitjana, seran un 8% més alts que els sistemes convencionals. Tot i això, els costos de producció seran, almenys, un 8-19% més alts, per la qual cosa el marge es reduirà. En conjunt, els productors d’ous creuen que la producció sense gàbies creixerà fins al 51% de la producció total cap al gener del 2026.