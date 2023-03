La meitat de les empreses ha relegat el teletreball a nivells prepandèmia

L’arribada de la pandèmia el 2020 va revolucionar tots els àmbits de la societat, inclosa el laboral. Una de les alternatives més implementades per les empreses va ser el teletreball, essencial per continuar amb l’activitat sense aturades indesitjades. Ara, tres anys després de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya, la feina en remot ha quedat relegada davant de la presencialitat. Segons el «I Informe de Pimes i Autònoms d’Espanya», elaborat per Hiscox, el 54,2% reconeixen que el teletreball ha tornat als nivells que tenia abans de la pandèmia. De fet, menys de la meitat de les pimes (45,8%) han mantingut aquesta modalitat de treball després de la pandèmia.

Tot i que aquestes xifres evidencien un avenç en la transformació digital i la introducció de noves tecnologies per part de les pimes, uns processos que es van veure impulsats durant la pandèmia, encara queda un llarg recorregut per a les empreses. La meitat de les companyies petites i mitjanes tenen una estratègia digital ben definida (54,6%), però només un 42,9% d’empreses l’estan aplicant. «La pandèmia va colpejar durament moltes persones, va transformar de manera dràstica l’entorn socioeconòmic i tecnològic i va deixar més clar que mai el que és necessari de l’aposta de les pimes per la digitalització, així com la importància de saber adaptar-se als canvis», explica David Heras, director general d’Hiscox Iberia.

Les companyies que han basat el seu model de negoci en l’ús de tecnologies digitals milloren les dades: el 70% de les pimes afirmen haver-ne desenvolupat algun. Per exemple, el 40,8% de les empreses ja han implementat estratègies de comerç electrònic, però les empreses van augmentar també les seves estratègies en Màrqueting Digital i de presència a les principals xarxes socials. Actualment, el 61,9% de les pimes han implementat una estratègia d’aquest estil.

Estalvi dels costos

Gràcies a la implementació de mesures relatives a la transformació digital, un 36,2% de les pimes asseguren notar una eficiència més gran i un estalvi dels costos per al 30%. Precisament la Comissió Europea ha creat els fons Next Generation EU, que a Espanya han cristal·litzat a l’anomenat Kit Digital, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern. Tot i això, només el 2,4% de les pimes espanyoles havien sol·licitat aquestes ajudes a mitjans de l’any passat i un altre 87,6% no planejava fer-ho en el futur.