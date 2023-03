«Començar una empresa de zero ara és molt més difícil que fa anys»

L’empresari figuerenc Ernest Plana va presentar la seva primera candidatura al capdavant de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) l’any 2014. Des de llavors Plana presideix l’entitat, guanyant les eleccions de 2019 i les darreres fa escasses setmanes.

Tercer mandat consecutiu, es tornarà a presentar?

No, no, vol que faci 100 anys? Això ja està descartat.

Ja fa gairebé una dècada que és a la presidència de la FOEG. Ha canviat molt la funció de la patronal des que vostè hi va arribar?

Hi ha hagut molts de canvis, hem passat la pandèmia... Abans, tots els projectes de les empreses miraven cap al futur, amb una projecció a llarg termini. Encara que hi havia crisis no hi havia una variació tan important com ara. Actualment, les empreses treballen al dia a dia, per la quantitat d’incidents i incerteses que hi ha al món.

Dins d’aquest context d’incerteses com encara el nou mandat?

Home, hem de ser optimistes des de la patronal. Com ho veig? Bé. L’avantatge que tenim a Girona són les petites i mitjanes empreses que en els moments crítics, com que són empreses familiars, tenen una sèrie de recursos que una empresa gran no té. Són més flexibles i l’empresari té un amor cap a l’empresa, no és un consell d’administració que només volen treure rendiment.

Com veu el turisme a Girona?

S’està buscant desestacionalitzar el turisme. Avui en dia és molt difícil trobar persones qualificades per a les empreses, tant al turisme com en qualsevol altre sector. En el del turisme, les persones que tenen vàlua, treballar dos mesos i després estar a l’atur no els interessa. A més, es vol deixar de banda només el turisme de sol i platja i passar al turisme cultural, d’experiències o gastronòmic. Tot això sumat al treball per aconseguir que sigui sostenible.

Amb la pandèmia moltes empreses van sol·licitar préstecs ICO. Hi ha problemes a l’hora de tornar aquests diners?

No, no ens consta. Un cop es van prorrogar, que es va fer, no hem notat que hi hagi problemes.

El turisme a Girona ha recuperat dades prepandèmia pel que fa a visitants i pernoctacions, tanmateix, l’aeroport continua encara molt per sota de les dades de 2019. Quin creu que és el problema?

L’aeroport és molt important i més ara que s’està debatent sobre l’aeroport de Barcelona i Girona està pel mig com a possible tercera pista o per ser un alleujament del Prat. Encara s’està debatent, però hem estat en una reunió que hem parlat d’aquest tema i s’està considerant amb molta intensitat l’aeroport de Girona per alliberar l’aeroport de Barcelona. A més, sempre hem defensat el tema del baixador. No com a un baixador sinó com una estació de l’aeroport de Girona.

Si no es fa aquesta unió entre ambdós aeroports es complica el futur del de Girona?

L’aeroport de Girona està en molt bona situació, l’únic que cal és que les companyies vulguin volar. El que perjudica més és Ryanair amb la seva baixada d’avions. Influeixen més les companyies de vol que el mateix aeroport, l’aeroport funciona molt bé.

Si no hi ha vols, funciona bé?

No és que no hi hagi viatgers, no hi ha vols.

Llavors quina podria ser la solució?

Que hi hagi més companyies que vulguin com a destinació Girona. D’atractius ja en som, perquè Girona és molt atractiu per volar, però les companyies han passat la seva crisi. Falta estabilitat, ja es va espatllar una mica quan Ryanair va anar a Barcelona, però amb la pandèmia més, totes les companyies tenen problemes. De la manera com s’estructuri l’aeroport de Barcelona afectarà molt i que hi hagi baixador el faria molt més homologable. Seria gairebé més pràctic arribar a Girona amb el tren que no pas anar a l’aeroport de Barcelona des de Barcelona.

Deixem de banda ara els temes relacionats amb el turisme. Com és la relació amb els sindicats?

Molt bona. No podria dir quasi res més. Ens trobem a moltes comissions.

Creu que cal apujar els sous per la inflació com demanen els sindicats?

És complicat, això. No és complicat respondre sinó prendre una decisió. Si apugen els sous les empreses han d’apujar el preu de cost de la seva producció. Al final com tot això es desembussarà? Si apugen els sous apugen els preus i, per tant, han de tornar a apujar els sous.

Creu que algunes empreses estan fent negoci utilitzant com a excusa l’augment de costos i la inflació?

No, potser molt grans empreses. Potser és el que diuen, però no ho crec. Jo veig que les matèries primeres en molts sectors han pujat molt.

Com veu la inversió en infraestructures a Girona?

No hi ha cap inversió a Girona, per exemple, a l’AP-7 o s’amplien els carrils o serà intransitable.

Creu que l’economia gironina depèn en excés del sector serveis?

Sí, tothom està d’acord en això. Potser la problemàtica és el peix que es mossega la cua. La gent prefereix anar a Terrassa o Sabadell, perquè tenen infraestructures al costat que donen més serveis a la producció.

Cal inversió estrangera?

Sí.

I com creu que es pot aconseguir?

De la mateixa manera que fem propaganda del turisme, fer publicitat en aquest sentit.

Abans em comentava que hi havia problemes per trobar treballadors qualificats. Quina és la solució?

És el principal problema de les empreses. Hi ha poca valoració dels oficis i de l’FP, cal incentivar i millorar la Formació Professional.

Com es pot potenciar l’emprenedoria a Girona?

És complicat avui en dia. Tenim les grans multinacionals que s’estan apoderant pràcticament de tots els mercats. Començar de zero ara és molt més difícil que fa anys.

Per què?

Ara cal assolir nivells de professionalitat més elevats que abans. Qualsevol no pot fer un negoci si no té coneixements. Abans s’obria una botiga a Girona perquè a aquella persona li venia de gust i es considerava un emprenedor, però no comptava que calia fer un estudi de mercat, si el seu producte funcionaria o no...

Vostè m’ha parlat de la difícil situació actual amb l’increment de costos i la inflació. Com creu que acabarà?

A vegades els polítics es preocupen de moltes altres coses quan del que s’haurien de preocupar és de veure com serà el futur del nostre país, quin seria, i el futur del nostre país passa per la productivitat i no està en moltes coses que fem volar coloms. Em sembla que és una forma de tirar fum perquè no es vegin tant els defectes que tenen i enfocar-se cap a coses socials que queden molt bé. Un exemple és la fi dels cotxes de combustió per passar als cotxes elèctrics. Tothom hi està d’acord, però no hi ha una infraestructura preparada