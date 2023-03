El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) conclou que els compradors de cotxes afectats pel 'Dieselgate' tenen dret a ser indemnitzats. En una sentència publicada aquest dimarts, l'alt tribunal europeu recorda que la normativa comunitària prohibeix els dispositius que oculten els nivells d'emissions reals dels vehicles i qualifica de "negligència" les actuacions dels fabricants que en van fer ús. D'aquesta manera, el TJUE segueix les recomanacions que va emetre l'advocat general el juny passat, que en el seu escrit de conclusions també es va posicionar a favor dels consumidors. No obstant això, la sentència d'aquest dimarts no determina l'import de la compensació i assenyala que aquesta tasca correspon als diferents estats membres.

En el mateix escrit, el TJUE indica que la normativa nacional "no pot impossibilitar o dificultar excessivament l'obtenció d'una indemnització adequada". Per altra banda, també planteja a les diferents autoritats nacionals que estableixin mecanismes que "no produeixin un enriquiment injust dels beneficiaris".

La sentència publicada aquest dimarts respon a una demanda presentada per un particular contra el grup Mercedes-Benz davant el tribunal penal de Ravensburg (Alemanya), pel qual el comprador del vehicle havia denunciat el fabricant en saber que el seu automòbil tenia instal·lat un dispositiu que ocultava el nivell d'emissions reals.