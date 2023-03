La junta directiva de l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), que compta entre els seus associats amb Mercadona, Dia, Coviran, Lidl, Alimerka o Ahorramas, entre d'altres, ha acordat aquest dijous el nomenament de l'advocat Josep Antoni Duran i Lleida com a nou president de l'organització.

Antonio Garrigues, per part seva, ha acceptat assumir la presidència d'honor, des de la qual seguirà acompanyant la tasca institucional d'Asedas.

Les empreses d'Asedas, que representen el 75% de la superfície de distribució alimenta a Espanya, han considerat al primer d'aquests nomenaments la "gran trajectòria" personal i professional de Josep Antoni Duran i Lleida, que aportarà a la defensa d'interessos tan amplis com els que representen les empreses d'Asedas "una experiència i visió que els ajudarà a continuar servint la societat d'acord amb els valors que comparteixen, entre els quals destaquen el diàleg i la cerca del consens".

Per part seva, Duran i Lleida ha valorat la importància de la distribució alimentària de proximitat representada pels supermercats d'Asedas com un sector creador d'ocupació i riquesa, fonamental per a la vertebració territorial d'Espanya i essencial per a la vida quotidiana dels ciutadans.

La intensa activitat legislativa que s'està desenvolupant en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu al voltant del sector --que abasta, entre altres, assumptes com l'economia circular, el consum o les relacions comercials- constitueix, així mateix, un aspecte d'interès en què el nou president d'Asedas espera "poder reforçar al màxim la tasca de l'associació".

"La figura de Duran i Lleida representa no només els valors que intenten inspirar les decisions d'Asedas des de la seva fundació, fa més de vint anys, sinó també els seus objectius presents, en afrontar reptes importants com la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social del model de distribució alimentària del nostre país, en un moment de canvi condicionat, a més a més, per la greu crisi multifactorial que estem vivint”, han destacat des de l'associació.

Antonio Garrigues assumeix la presidència d'honor

Així mateix, Asedas ha agraït a Antonio Garrigues Walker la seva "exitosa" tasca duta a terme com a president de l'organització durant els darrers quatre anys.

Per això, aquest ha acceptat continuar acompanyant les empreses d'Asedas com a president d'honor de l'organització, després de complir una tasca "molt important, en uns moments especialment complicats, marcats entre d'altres per pandèmia de la Covid-19".

En aquest temps, segons Asedas, Garrigues Walker ha contribuït "d'una manera molt personal i compromesa" a elevar el reconeixement social del sector dels supermercats ia "fer visible" el treball estratègic dels més de 322.000 treballadors del sector.

"Estem molt agraïts a Antonio Garrigues Walker, una persona clau al món jurídic espanyol i internacional, pel seu assessorament, el seu suport i la seva proximitat a la realitat dels supermercats espanyols durant els últims anys. Aquest tarannà ens seguirà inspirant des de la seva tasca com a president d'honor d'Asedas", ha assenyalat el director general d'Asedas, Ignacio García Magarzo.

A més, va donar la benvinguda a Josep Antoni Duran i Lleida com a nou president de l'organització: "Els nostres empresaris han valorat la implicació de Josep Antoni Durán i Lleida amb els desafiaments legislatius, econòmics i socials que el sector té al davant; el que, unit al tarannà conciliador i dialogant que sempre ha inspirat la seva trajectòria, ens servirà d'una gran ajuda els propers anys per continuar avançant en un model distribució de proximitat al servei de la societat”.