L'Assemblea de Regions Europees Productores de Fruites i Hortalisses (AREFHEL) ha alertat que la sequera provocarà una caiguda important de la producció de fruita la propera campanya, i que això es traduirà en un increment dels preus. La presidenta d'aquest ens, Simona Caselli, ha reconegut que estan "molt preocupats" per una situació que abans només afectava els països mediterranis però que ara ja passa al nord d'Europa. Per això, ha demanat a la Comissió Europea "solucions d'emergència", com inversions de fons de desenvolupament rural o Next Generation, en la millora de sistemes de regadiu per obtenir més eficiència.

.

Simona Caselli ha explicat que els productors de fruites i hortalisses han acordat proposar a la Comissió Europea mesures per afrontar la situació de sequera. En aquest sentit, ha destacat que les organitzacions ja fa temps que estan fent moltes inversions en nous sistemes de regadius de precisió, sobretot a estats com Espanya i Itàlia, on ja n'hi ha molts però en calen més davant l'emergència del canvi climàtic. "Els agricultors s'han d'enfrontar a una nova manera de fer, ja que la situació ha canviat" ha destacat Caselli, que també ha advertit que sequeres com l'actual comencen a passar contínuament.

Una altra fórmula que Caselli ha posat damunt la taula per combatre la sequera ha estat la de les noves tècniques genètiques que permeten millorar la resistència dels fruits i les hortalisses a climes extrems sense alterar-ne la qualitat. Caselli ha fet referència a la necessitat que els organismes no imposin sancions a aquest tipus de pràctiques per tal de garantir-ne la viabilitat.

La davallada de producció a tot Europa pel canvi climàtic es traduirà en inflació, que afectarà els preus dels productes que ja han estat condicionats durant el darrer any per la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, el director general d'Afrucat, Manel Simón, ha considerat que no es parla prou d'aquesta situació, que arribarà en breu i "és una obvietat". Ha recordat que les gelades de l'any passat ja van provocar una caiguda de la producció a tota la vall de l'Ebre i que es van haver de revisar a la baixa les previsions de poma i pera que hi ha en estoc i que probablement es quedaran curtes amb una manca de producte.

Simón ha remarcat que l'aigua és molt necessària en el moment del creixement del fruit i ha avisat que encara que plogui a la primavera, no es recuperaran els nivells de producció, ja que la campanya de regadiu que tot just ha començat ho ha fet amb restriccions hídriques.