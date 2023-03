Els llibres comptables d’autònoms i pimes podrien ser el nou focus d’interès dels inspectors d’Hisenda en el cas que s’aprovi una proposta del Govern d’Espanya a un projecte de llei de cooperació administrativa fiscal.

Fins al moment, els inspectors no tenen dret a sol·licitar-los, però podrien tenir-lo per a casos puntuals si finalment hi hagués un canvi legal.

La possibilitat ha fet que s’activin totes les alarmes, tot i que es preveu que aquests llibres comptables només se sol·licitin per comprovar el pagament d’algun impost, es podrien demanar per revisar qualsevol moviment dels últims quatre anys. Fins al moment, l’Agència Tributària només pot demanar aquests llibres per realitzar comprovacions generals.

Els assessors dels futuribles afectats ja han manifestat el seu desacord i temen que una revisió d’aquest tipus dels llibres, per a coses específiques, pugui donar peu al descobriment de fraus fiscals.