BBVA va acompanyar les empreses espanyoles amb 28.102 milions d’euros destinats a la seva internacionalització durant el 2022, un 27% més que l’any anterior. En el cas de les empreses de la demarcació de Girona, aquest augment va ser del 43%, amb una xifra total de 352 milions d’euros.

Segons detallen des de l’entitat bancària, aquest increment deriva tant de productes i serveis de finançament i garanties per a l’expansió en mercats estrangers, com de solucions per reduir els riscos associats a l’activitat internacional.

BBVA explica que les empreses que es van recolzar en l’entitat per ampliar el seu negoci internacional durant el passat 2022, van rebre l’acompanyament d’un equip d’especialistes format per prop de 60 gestors. «Aquests experts en solucions internacionals i ‘cross-border’ els ajuden a optimitzar les oportunitats de negoci a nivell mundial, ja sigui per iniciar-se en operacions a l’estranger, diversificar la seva presència global o consolidar una estratègia de comerç internacional», detallen.

«A més, els clients empresarials de l’entitat tenen accés a una àmplia gamma de capacitats digitals a través de la banca online», afirmen. L’entitat detalla que aquestes solucions els permeten gestionar i consultar les operacions internacionals «de manera senzilla». «Entre d’altres, s’inclouen pagaments en més de 50 divises, finançament en línia i gestió del risc de tipus de canvi, a través de simuladors i contractació de productes de cobertura», explica BBVA.