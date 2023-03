«Hem de ser capaços d’atreure talent a Girona»

La Farinera Teixidor de Girona va ser dijous l’escenari de l’acte «Empreses que lideren el seu futur», de Marlex. El grup gironí de recursos humans va organitzar una la taula rodona per presentar Sarah Marlex, la marca de selecció i acompanyament de perfils d’alta direcció de Marlex, i alhora per parlar del present i futur de les empreses a les comarques gironines.

«Hem de ser capaços d’atreure talent. Girona té coses molt bones, té empreses referents al món en el seu sector i és una demarcació pionera», va assegurar Jaume Sanabras, president i fundador del Grup Marlex. «Costa trobar talent, però dir que no podem assolir objectius perquè no hi ha talent és una excusa barata», va etzibar. Sanabras considera que «més important que les persones són els equips de persones». «No ens hauríem de cansar mai de reconèixer la ferina ben feta. A més, que una empresa creixi és bo per a tota la societat», va dir.

El president i fundador del Grup Marlex va afirmar que «a l’empresa catalana tenim una cosa molt bona, l’empenta». Tanmateix, creu que «ens falta dimensió d’empresa, una empresa tractor que faci créixer altres empreses que segueixen la seva estela».

Francesc Julià, president i fundador de la gironina Kave Home, companyia de disseny de mobles i decoració, va assegurar que les empreses a Girona «estem en un bon moment», una afirmació que va voler recolzar amb les bones xifres d’exportacions que registren les companyies de les comarques gironines en els darreres mesos. «Nosaltres pensem localment, però amb visió molt global», va exposar. «Cal pensar en el futur, tot i que encara no sàpigues com faràs el que tens al cap», va afegir.

Per la seva banda, Sandra Masoliver, CEO de la gironina Masoliver, distribuïdora d’alimentació i begudes, va afirmar que els majors reptes que té tant la indústria gironina com la indústria catalana són la digitalització i la implementació de la indústria 4.0. Tot i això, Masoliver diu que «a Girona tenim un territori amb riquesa, el teixit empresarial és fort i pioner i hi ha molts emprenedors».

La jornada també va comptar amb la intervenció d’Àlex Sanabras, director general de Marlex, que va defensar la creació de Sarah Marlex com «una clara necessitat en el mercat». «A Catalunya el 95% de les empreses són familiars, però també tenen equip de direcció i, per tant, de vegades, dificultats per incorporar a algú a l’equip, nosaltres volem liderar aquest espai», va explicar.

Àlex Sanabras va relatar durant l’acte que «les empreses catalanes són molt fortes en el seu producte, però tenen el repte dels intangibles, que serveixen per atreure i retenir talent». El director general de Marlex considera que un dels errors comuns al món empresarial ha estat ascendir de posició a algun treballador que era molt bo fent la seva feina, tanmateix explica que «és molt diferent fer, que fer fer».

Marc Francés, managing director de Sarah Marlex, va acompanyar davant el públic assistent a l’acte, al voltant d’una quarantena de persona, a Àlex Sanabras. Francés, que fa escasos dies va ser seleccionat com un dels joves líders empresarials més destacats d’Espanya a la llista Forbes 30 Under 30, va relatar alguns dels motius que el van portar a acceptar el càrrec a Sarah Marlex per deixar de banda la seva feina a l’estranger. «En aquest cas veiem un mercat real. Ara, estic servint a empreses del meu país i això per mi és més gratificant», va afirmar.