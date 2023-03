El creixement del moviment de paquets impulsa el comerç local

Asseure’s davant el portàtil, entrar a través d’un clic al catàleg de la botiga de moda que vols, seleccionar aquell article que tant t’agrada, triar la talla, pagar el producte i, llavors, arriba la gran decisió: on enviar-lo si no seré a casa per recollir-lo en el moment que se m’indica? La solució, cada vegada amb més freqüència, s’està trobant al cor del comerç local, negocis que estan trobant en el moviment de paquets una via secundària d’ingressos i publicitat en temps d’inflació. És igual si és una floristeria, un estanc o una papereria, la realitat és que aquest servei ofert a Espanya per empreses com InPost cada vegada agafa més força a botigues de barri de pràcticament totes les ciutats espanyoles, que actuen com un punt pack dins de l’«enviament a no domicili».

La botiga, al cap i a la fi, es converteix en un espai de recepció de paquets que arriben, per exemple, després d’una compra online si -com passa a InPost- es té un acord amb les principals empreses de moda i retail per poder deixar les seves comandes. No obstant, també actua com a punt de sortida per a enviaments entre particulars o per a una devolució a un comerç a través d’un mecanisme senzill. Com explica Pilar Ibáñez, propietària de Perfumarte Maria Cristina -botiga situada al centre de València i punt pack d’Inpost-: «Després d’imprimir una etiqueta identificativa, els clients ens deixen els seus paquets i, després de rebre’ls amb un PDA, els fiquem en un saquet. Quan arriba el repartiment, els hi donem perquè els portin a la resta de les ciutats». En 48 hores com a molt, aquest producte ja es troba en mans del destinatari.

Un dia qualsevol, aquest procés de recepció de paqueteria pot arribar a ser de 25 o 30 articles. No obstant, com destaca Ibáñez, la xifra «en èpoques com el Black Friday pot créixer fins als 50 o 60 paquets». És un alt volum de moviment que també experimenta Víctor Sierra, gerent d’una altra botiga valenciana especialitzada en articles de llar com Mas Masiá, que des de fa més d’una dècada exerceix també com a punt pack. «L’últim mes, entre lliuraments i enviaments, podem sortir aproximadament a 1.000 paquets», destaca. A tot Espanya, el director de Red Punto Pack i Lockers d’InPost, Julio Suero, assegura que se superen els 100.000 paquets diaris moguts per la companyia entre els 4.500 punts (botigues) que aquesta té repartits per totes les províncies espanyoles.

D’ocasional a disparada

No en va, el boom que ha experimentat el comerç digital els últims anys està sent clau perquè aquest servei agafi volada. Segons l’última dada trimestral (d’abril a juny del 2022) donada a conèixer al gener per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), l’e-commerce al país assolia ja els 18.190 milions d’euros en vendes, un 33% més que l’any anterior. Dades a l’alça a les quals s’afegeix també l’auge de plataformes com Vinted, amb la qual es pot comprar i vendre articles de moda directament entre particulars que no necessàriament han d’estar a la mateixa ciutat. Amb aquest escenari, l’enviament de paquets no ha pogut fer altra cosa que pujar. «Al principi era ocasional, però amb el pas dels anys l’entrega s’està disparant», remarca Sierra.

Però més enllà de la comoditat per a l’usuari -que com reconeix Suero té a la seva disposició «un servei més barat i més sostenible» en recollir-se tots els paquets al mateix lloc-, el no domicili presenta sobretot avantatges per als comerços que actuen com a punt pack. El primer és directament econòmic, perquè, com destaca la propietària de Perfumarte, per «cada paquet entregat paguen 30 cèntims, i pels rebuts, 15». En un mes pot treure «200 o 300 euros», que en temps d’inflació, encariment de matèries primeres, energia i després de la pandèmia de la covid-19, serveixen per afrontar algunes despeses. «Per pagar la llum o l’aigua va bé», diu Ibáñez. «És una ajuda que acaba anant a les despeses generals», concorda Sierra.

No obstant, el principal avantatge per a aquests negocis, ressalten els dos propietaris, ve de forma indirecta. «A mi, el que m’interessa -diu Ibáñez- és que el que ve a buscar un paquet és una persona que viu per la zona i al final és un client potencial a qui jo sempre li ofereixo un perfum». I amb aquesta tàctica, diu que «sempre acaben venint» de nou, i amb això guanyen «potser uns 10 o 15 clients a la setmana».

Publicitat per a les botigues

«El que més ens aporta és que molta gent del codi postal, del barri, que no coneixia el comerç, en venir a buscar els paquets, acaba sabent que existeix aquest establiment», coincideix el propietari de Mas Masiá, que sintetitza que el més important és que «porta aquesta petita publicitat a la botiga». La paqueteria, al cap i a la fi, es converteix en un clar impuls a l’alça per al comerç local.