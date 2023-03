Mariona Serra Pagès, co-fundadora i CEO de GoodGut (Bon Intestí), és la protagonista del cinquè episodi de Girona Valley, el podcast impulsat per Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l’emprenedoria. Serra recorda els inicis de l'startup gironina i els projectes de futur d'un projecte que, com a idea de negoci, ja va néixer el 2011. La biotecnològica Goodgut, adquirida fa uns mesos per Hipra, es dedica a la investigació i el desenvolupament de proves diagnòstiques per a malalties digestives. Però convertir les idees innovadores en realitat mai és gens fàcil per als emprenedors i per això, no va ser fins tres anys més tard, que GoodGut es va crear com una "spin-off" de la Universitat de Girona i de l'Institut de Recerca Biomèdica (Idibgi). "I és que el procés de transferència tecnològica va ser molt llarg", exposa l'emprenedora figuerenca.

Amb la mirada enrere i abans de l'èxit empresarial, Serra recorda els aspectes que més l'han marcat com emprenedora i admet que mai s'esperava aquest èxit. "Sempre dic als emprenedors que em demanen consell que, una part molt important, és la presa de decisions. Planificar per improvisar perquè és molt rellevant entendre la realitat, que sempre té esdeveniments inesperats i per així cal tenir un pla A, B i C", conclou.

Serra Pagès (Figueres, 1984) destaca que, per començar un projecte, és clau tenir una bona idea "i que sigui validada", un bon equip "multidisciplinari", que hi hagi una "bon" concepte de negoci i uns bons socis inversors. En aquest sentit, parlem d'una emprenedora gironina, uns fundadors gironins, uns socis inversors gironins i amb seu a Girona. "Podem dir-ho, si, és un cas d'èxit 100% gironí amb el coneixement de Girona, adquirada per una empresa gironina com Hipra i es comercialitza també des de Girona. Per això, és un motiu d'orgull... perquè volíem que fos una aposta per al territori."

I després de set anys d'evolució, Hipra adquireix GoodGut al setembre de 2021. La confirmació de l'èxit. "Va ser el començament d'una etapa molt important per a la trajectòria de GoodGut i ara, dins d'Hipra, podem enfocar molt més els nostres productes a escala internacional, ja que estem a la fase inicial de la comercialització. El nostre camí cap a l'èxit continua i, sense dubte, hem de créixer molt més." Un canvi rellevant "en positiu" per impulsar GoodGut cap a la internacionalització en temps de postpandèmia que requereixen productes mèdics innovadors i que afavoreixin al conjunt de la societat. "Al final, el nostre objectiu com a GoodGut és introduir la microbiòtica intestinal com un estàndard clínic en el dia a dia", destaca Serra amb la mirada posada en el futur.