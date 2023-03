El mercat immobiliari gironí, entre els que més habitatges ven per habitant de tot Espanya

Girona es va situar l’any passat entre les províncies líders en activitat immobiliària relativa o, en altres paraules, va ser un dels territoris on més habitatges es van vendre en proporció al seu nombre d’habitants.

Així ho reflecteix l’últim Anuari Estadístic elaborat pel Col·legi de Registradors, que confirma l’any excepcional que va viure el negoci de la compravenda d’immobles a Girona durant 2022.

En termes absoluts, els registradors van comptabilitzar a Girona fins a 14.855 transaccions d’habitatges, la qual cosa va suposar un increment del 19% sobre l’exercici anterior. Una xifra que situa Girona com la dotzena província amb més operacions de compra. No obstant això, la situació canvia si s’analitza l’activitat relativa, és a dir, si es té en compte el volum de compravendes en funció de la seva població.

En aquest cas, Girona, amb 19 compravendes per cada mil residents, escala posicions en el rànquing i pràcticament dobla les de Madrid o Barcelona. El rànquing d’activitat relativa el lidera Alacant (25,99 compravendes per cada 1.000 habitants) seguida de Màlaga (24,12 operacions),Almeria (20,7), Castelló (19,5), Tarragona (19,1) i Girona.

Aquest indicador d’activitat relativa sol utilitzar-se com una manera de mesurar la liquiditat d’un mercat, és a dir, la facilitat per a vendre un immoble en determinada zona. Es tracta d’un paràmetre especialment important en aquelles províncies amb un alt component de segones residències, ja que trasllada als possibles compradors que podran es desprendre de la casa o l’apartament que adquiriran, en el cas que necessitin recuperar la inversió que realitzaran. En altres paraules, que suposa un avantatge afegit.

Part del dinamisme del mercat immobiliari gironí es deu a la demanda internacional i de segones residències.

D’acord amb les dades dels registradors, les comarques gironines van ser l’any passat la cinquena província on els estrangers van representar el major percentatge sobre el total de compradors, amb el 28%. Per davant, només hi ha Alacant (41%), Santa Cruz de Tenerife (35%), Balears (34%) i Màlaga (33%).

Els estrangers i compradors no locals aposten sobretot per adquirir habitatge a la Costa Brava. Això explica una altra de les disfuncions estadístiques que els Registradors detecten a Girona: les vendes tancades a la capital de la província només suposen el 7% del total, el percentatge més baix de tot Espanya.

L’elevat percentatge de compres per part d’estrangers i la falta d’habitatge a preu assequible per als residents locals ha portat al govern de Balears a plantejar restriccions als estrangers en el mercat immobiliari. A les Canàries, és un tema que també s’ha debatut a les portes de la campanya electoral.

El sector immobiliari insisteix que cal cuidar als compradors forans perquè «generen riquesa», encara que sigui a costa de les possibilitats de compra dels nacionals. Les consultores apunten que una solució alternativa és recuperar els desgravaments fiscals a la compra d’habitatge amb hipoteca, ja que alleujarien la càrrega financera.

Fonts del sector immobiliari neguen que limitar la venda d’habitatges a estrangers tingui una incidència en els preus. Però l’experiència d’aquests abona encara més les suspicàcies, ja que els estrangers tendeixen a comprar habitatge nou i de preus alts. Bona part d’aquests compradors estrangers van comprar habitatges de més de 500.000 euros, quan el preu mitjà dels habitatges comprats a Espanya supera per poc els 170.000 euros.

Respecte als preus, els Registradors de la Propietat apunten que el metre quadrat de les operacions declarades a Girona l’any passat es va pagar a 2.180 euros, un 7,7 % més que en l’exercici anterior. Girona es manté com una de les zones més cares d’Espanya: només 8 províncies tenen preus superiors. A la ciutat de Girona, els Registradors van situar el preu del metre quadrat en 2.245 euros, un 0,5% més que l’any anterior.

I què passarà al 2023? El mercat de l’habitatge a Espanya superarà les 700.000 transaccions de compravenda aquest 2023, la qual cosa suposa una caiguda del 2,6% respecte a l’any passat, encara que el preu s’incrementarà un 4,4%, segons les previsions de la immobiliària Servihabitat fetes púlbiques aquesta setmana.

L’informe revela que els costos de producció continuaran impactant en el sector i provocaran un descens de l’inici de l’obra nova del 8,5%.

D’altra banda, l’oferta de l’habitatge de lloguer caurà un 26,8%, precisament en un moment d’increment de la demanda.

A les comarques gironines, el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, apunta en els primers mesos «està clar que hi ha hagut menys operacions de compravenda, però no detectem encara una gran baixada de preus com algú estava vaticinant».

Company atribueix la caiguda de l’activitat a la «incertesa econòmica» i també a «l’increment dels tipus d’interès que frena la demanda d’aquells compradors que necessiten finançament per fer front a la inversió immobiliària».