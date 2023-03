Els espanyols podran presentar la Renda 2023 des de l'11 d'abril, ja sigui mitjançant la confirmació de l'esborrany, per mètodes telemàtics o a les oficines de l'Agència Tributària, i estaran ansiosos per conèixer quan els ingressen declaració. Cal conèixer quins períodes manegen els serveis d'Hisenda per tornar la quantia que marqui l'IRPF en cas que sigui així.

Quan paguen la renda?

L'Agència Tributària recorda que "si la liquidació provisional no s'hagués practicat en el termini esmentat de sis mesos", l'Administració tornarà d'ofici "l'excés de pagaments a compte sobre la quota autoliquidada".

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració, "s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora tributari des de l'endemà de la finalització del dit termini i fins i tot la data d'ordenació del pagament, sense necessitat que el contribuent ho sol·liciti”.

Hisenda té un termini de sis mesos per ingressar al compte del contribuent l'import corresponent des de la mateixa data en què conclogui la campanya de la renda, el 30 de juny. Tot i això, Hisenda no sol trigar més d'un mes a fer l'ingrés, sempre que l'import no superi els 3.000 euros.

No obstant això, si la quantia de la devolució depassa aquesta quantitat, els 3 000 euros, és molt probable que Hisenda faci servir més de 30 dies a ingressar els diners perquè sol fer una sèrie de comprovacions complementàries. Realitzar i lliurar la declaració de l'IRPF a través d'Internet també pot agilitzar els terminis.

Abans de presentar la declaració, cal assegurar-se que no només les dades fiscals siguin les correctes, sinó també que han quedat anotats els possibles canvis a l'estat civil, modificacions en adreces postals i comptes bancaris i també les deduccions a què es tingui dret.

Són molts els contribuents que volen consultar l'estat de tramitació de la declaració de la renda un cop lliurada tota la documentació, ja sigui per via presencial o per mètodes telemàtics. Consultar l'evolució de tot aquest procés és possible des del 2008 a través dels serveis a Internet de l'Agència Tributària.

Per això, és imprescindible accedir a la pàgina de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Un cop allà, cal dirigir-se a la pestanya de 'Els meus Expedients' i, dins d'ella, seleccionar 'Impuestos'. Aquí es desplegarà un menú que permetrà conèixer dades sobre els diferents tributs que paguem: el mateix IRPF, l'IVA, etc.

Què faig si Hisenda no em torna els diners?

El primer que cal tenir present és que Hisenda disposa de sis mesos de termini (que comencen a comptar el dia que es tanca la campanya de la Renda) per abonar la quantitat corresponent a aquells contribuents a qui la declaració els surti a tornar. És a dir, fins al 31 de desembre no haurien de pagar interessos per demora al pagament.

Per això, i encara que no sigui habitual, si arriba el primer dia de l'any i l'Agència Tributària no ha fet cap ingrés al teu compte bancari, has de saber que tens dret que t'abonin una compensació.

Però si els diners t'urgeixen i no vols esperar que Hisenda prengui la iniciativa, sempre pots registrar un nou escrit de devolució. Es pot enviar per correu certificat o per fax. Això només s'aplica per als casos en què no s'ha fet una declaració paral·lela i per als contribuents que no tenen deutes pendents amb l'Administració de l'Estat.