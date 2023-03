Netejar la casa i ocupar-se de les feines de la llar són tasques indispensables i que, en moltes ocasions, es realitzen sense remuneració econòmica tret que es contracti una persona externa que les realitzi. A més, aquestes tasques estan associades, majoritàriament, a dones, segons alguns estudis realitzats per l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

A Espanya, les mestresses de casa viuen una situació complicada, ja que no tenen els ingressos suficients per tenir un suport si només es dediquen a la feina de casa i no tenen una feina extra. Davant d'aquesta situació, l'Estat ha pres cartes a l'assumpte mitjançant algunes mesures que puguin ajudar econòmicament les persones dedicades exclusivament a les tasques de la llar.

Renda d'Inserció Activa

L'Estat compta amb unes eines que proporcionen a les persones que es dediquen a les feines de la llar una aportació econòmica suficient per mantenir-se. Es tracta de la Renda d'Inserció Activa (RAI), que puja a 501 euros al mes i que es pot rebre durant 11 mesos.

Tot i això, cal saber que no es podrà demanar en tots els casos, sinó que aquest ajut està destinat a uns perfils concrets, on es té en compte la situació familiar i de desocupació. Per demanar-la, caldrà complir alguns requisits previs:

No haver disposat abans de la Renda d'Inserció Activa.

La mitjana dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar menors de 26 anys no pot superar el 75% del sou mínim interprofessional de 1.080 euros.

no pot superar el de 1.080 euros. Els ingressos propis de la persona que està sol·licitant l'ajuda no poden ser superiors al 75% de lSMI.

de lSMI. El sol·licitant haurà d'estar aturat.

No ho podran demanar les persones més grans de 65 anys.

Sol·licitar-la és molt senzill i només cal seguir uns quants passos.

Com sol·licitar la Renda d'Inserció Activa

Per sol·licitar aquest ajut es pot demanar cita prèvia al SEPE i fent-ho de manera presencial mitjançant el model oficial de sol·licitud. Tot i això, també es pot realitzar en línia, encara que serà necessari tenir certificat digital o Cl@ve PIN a través del botó d''Accés Sol·licituds'.

L'únic que hauràs de fer és completar els diferents passos amb les dades requerides. Les respostes no seran immediates, així que no desesperis si no obtens una resposta immediata. Aquestes podrien demorar-se fins a un mes.