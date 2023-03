L'ecosistema d'startups a les comarques gironines ha crescut un 23% durant el 2022, principalment en sectors com la salut, els serveis a les empreses, el turisme i l'alimentació. Actualment, arreu de la vegueria de Girona hi ha 63 startups que donen feina a 391 persones. Segons dades d'ACCIÓ, és la xifra més alta de tota la sèrie històrica. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, les ha posades com a exemple de "dinamisme econòmic" que ajuda a "impulsar el teixit productiu del territori". En paral·lel, el conseller també ha volgut posar en valor la xifra d'empreses exportadores que hi ha a la vegueria. Ara n'hi ha gairebé 3.500 que s'enfoquen cap a l'exterior, cosa que representa un 18,6% més en relació al 2019 (l'últim any precovid).

La Delegació del Govern a Girona acull aquest dimecres l'acte 'ACCIÓ ON. Fem avui l'empresa del demà', on la Generalitat dona a conèixer als empresaris quins són els principals ajuts i serveis de l'agència per a aquest 2023. Durant la jornada, el conseller ha explicat que, a través d'ACCIÓ, enguany el Govern destinarà 200 milions d'euros en ajudes, serveis i programes a la indústria i competitivitat de les empreses. Sobretot, en àmbits com la internacionalització i la innovació. És un 22% més que l'any passat. "Som el Govern de la reindustrialització, i volem ajudar que la indústria tingui més pes en l'economia productiva del país", ha subratllat el titular d'Empresa. Per fer-ho, Torrent ha recordat que la Generalitat ha impulsat el Pacte Nacional per a la Indústria. Dins el qual, precisament, s'emmarquen aquests 200 MEUR en ajudes. "D'aquests, 128 aniran dirigits directament al teixit productiu català, a través de cinc noves línies que ajudaran les empreses a incorporar tecnologies disruptives i a internacionalitzar-se", ha dit el conseller. Torrent ha assegurat que la vegueria de Girona ja té "una base que és bona", perquè el pes industrial en moltes de les seves comarques "és superior a la mitjana catalana". I aquí, ha volgut fer esment, precisament, en l'impuls que han tingut les noves empreses enfocades en el camp de la tecnologia -les startups- i en l'obertura cap a l'exterior de les firmes gironines. Salut, turisme i alimentació Actualment, a la vegueria de Girona hi ha 63 startups, una xifra que ha crescut fins a un 23,5% durant el 2022 i que representa la més alta de la sèrie històrica, segons dades d'ACCIÓ (l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament). Aquestes startups generen 391 llocs de treball -una xifra que ha augmentat en un 50% al llarg del darrer any- i es dediquen, sobretot, als camps de la salut, els serveis empresarials, el turisme i l'alimentació. Pel que fa a empreses exportadores, actualment les comarques gironines en concentren fins 3.477. Són un 18,6% més en relació al 2019, l'últim any precovid. "Això demostra que anem pel bon camí", ha subratllat el conseller d'Empresa. Les exportacions amb origen a Girona es dirigeixen principalment a mercats com França, Alemanya, Itàlia, Portugal i els Estats Units. I els sectors que tenen més presència internacional són l'alimentació, la maquinària, la química i els plàstics, l'automoció i la transformació de metalls. "El territori compta amb un bon ecosistema productiu, format tant per empreses madures com per startups, cosa que ens demostra el dinamisme de l'economia i la capacitat de crear nous projectes", ha dit Torrent. I aquí, precisament, el conseller ha posat en relleu la voluntat del Govern, a través d'ACCIÓ, d'acompanyar totes aquestes empreses "per ajudar-les a afrontar els canvis profunds que genera el moment actual i impulsar la concertació entre el sector públic i el privat". Amb l'objectiu d'acostar al teixit empresarial català de tot el territori els ajuts, serveis i programes d'ACCIÓ per aquest 2023, l'agència ha organitzat jornades de presentació a Barcelona, la Seu d'Urgell, Tarragona, Tortosa, Lleida, Vilafranca del Penedès, Girona i Manresa.