Estàs buscant una formació que t'ajudi a aconseguir una feina? Vols aprendre habilitats pràctiques que et permetin destacar al mercat laboral? Us presentem diferents opcions d'estudis i formació orientats cap a un futur professional. Descobriu com podeu millorar les vostres oportunitats laborals amb l'ajuda d'aquestes alternatives de formació especialitzada. Ja sigui que vols millorar les teves habilitats tècniques o de lideratge, o simplement desitges canviar de carrera, aquesta guia et brindarà les eines per assolir els teus objectius professionals.

L’ESCOLA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA DE L’EMPORDÀ

L’Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà es troba al municipi de Monells, enmig d’un entorn rural, i forma part de la xarxa d’escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Va iniciar la seva activitat l’any 1971 i actualment, està especialitzat en la formació dirigida a la indústria alimentària.

Ofereix formació reglada a través del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, uns estudis que formen futurs tècnics per treballar en la indústria alimentària, ja sigui en departaments de qualitat, producció, investigació i desenvolupament… Aquests estudis s’ofereixen en format dual, una metodologia que té com a objectiu apropar l’alumnat al sector alimentari, i millorar d’aquesta manera l’experiència professional dels estudiants i la seva posterior inserció laboral. En la formació dual, l’estudiant realitza part dels continguts del Cicle Formatiu en una empresa, a través d’una beca o contracte de pràctiques, que permet la remuneració de l’estudiant durant aquest període de temps.

El cicle formatiu consta de 2 cursos acadèmics i, el 90% dels alumnes aconsegueixen feina en finalitzar els seus estudis. Les preinscripcions estaran obertes del 26 de maig a l’1 de juny de 2023.

EUMES

EUMES és una escola de música avançada i so creada per professionals en actiu del sector, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Fundació Universitat de Girona. Té la voluntat de consolidar i reglar la formació en producció musical, que fins al moment es desenvolupa de forma independent.

L’escola de producció musical referent a Girona no es conforma a ensenyar-te; t’acompanya i et guia cap a un futur sòlid, potenciant el teu talent i els teus objectius. En aquest sentit, posen a la teva disposició totes les instal·lacions i el material necessari perquè puguis desenvolupar el teu procés de creació fàcilment. Et garanteixen les infraestructures perfectament adaptades a les necessitats d’uns estudis exigents en aquest aspecte.

A EUMES són pioners en la formació integral dins de la indústria musical. No es limiten a donar-te un conjunt de cursos tècnics, sinó que et formen en un àmbit global dins del sector. Et preparen per convertir-te en el músic del segle XXI: a part de crear, compondre, mesclar, gravar, sintetitzar, sonoritzar, produir i masteritzar... també aprendràs a emprendre, promoure, vendre i gestionar la teva carrera professional.

FUNDACIÓ EDUARD SOLER

L’escola de formació professional de la FES és considerat un centre de referència per la qualitat dels seus estudis tècnics que ofereix en formació professional. El centre ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de Robòtica, Automatització i Mecatrònica i Disseny i Programació en Fabricació Avançada i un Màster “Smart Factory” amb titulació oficial.

El projecte educatiu del centre de la Fundació Eduard Soler aposta per oferir una atenció personalitzada a l’estudiant amb el treball de grups reduïts, i una formació de qualitat amb aprenentatge pràctic amb el mètode “Estudia i Treballa”. L’alumne aprèn treballant, per via de la formació dual, el que li proporciona una formació global i completa perquè aprèn al costat de professionals, desenvolupa les seves competències en un entorn laboral i afavoreix la seva incorporació posterior al món professional.

El centre compta amb docents que provenen del món universitari i professional, fet que incrementa el valor i qualitat de formació que rep l’estudiant. Disposa d’unes instal·lacions altament equipades amb els recursos i la tecnologia 4.0 necessària per facilitar l’aprenentatge de l’estudiant i amb allotjament compartit pels estudiants que provenen de fora de la comarca.

CENTRES DOCENTS MILITARS DE FORMACIÓ

Aquí tens un futur

Els conceptes de seguretat i defensa estan relacionats amb l'obligació de l'Estat de garantir als ciutadans el ple exercici dels drets i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució Espanyola de 1978 i la Carta de les Nacions Unides de 1945. Les Forces Armades són el reflex d’aquest compromís amb els ciutadans i un element d’unió nacional i de solidaritat entre els espanyols. Per complir la seva missió han de ser capaços d'operar les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Aquesta tasca no seria possible si no comptessin amb personal altament qualificat que pugui utilitzar eficaçment el material i la tecnologia d'última generació de què disposen. Formar part de les Forces Armades suposa un repte que proporciona als seus membres una qualificació i un prestigi aconseguit a través del seu propi esforç i el compromís amb el bé comú de la societat. Les opcions possibles són variades en funció dels interessos, nivell de titulació i aspiracions de cada candidat. Tots els ciutadans poden trobar un lloc per a ells a les nostres Forces Armades.

ESCOLA MASSANA

L’Escola Massana és el centre municipal d’Art i Disseny de la ciutat de Barcelona. Inicia la seva tasca pedagògica el 14 de gener de 1929 fruit del llegat del filantrop barceloní Agustí Massana.

La seva pedagogia es desplega a partir de diferents plans d’estudis, essent un centre únic i integral de referència en l’ensenyament de les arts i del disseny.

Des de la concepció transdisciplinar dels seus estudis de Grau en Arts i Disseny (UAB), als aprenentatges més disciplinaris dels seus vuit Cicles Formatius de Grau Superior i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, o la interdisciplinarietat del seu Batxillerat Artístic, l’Escola Massana situa l’alumne com a epicentre de l’aprenentatge en dues direccions: l’aprenentatge del fer, a través de l’experiència en els 27 diferents tallers de l’Escola, i l’aprenentatge del saber, a través de la recerca, el pensament i la reflexió crítica.

Així mateix, l’Escola Massana ofereix un Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies i cursos quadrimestrals de formació no reglada, tant d’iniciació com d’especialització, sota el nom genèric de Massana Permanent.

SAE BARCELONA

D'acord amb les necessitats de professionalització de la indústria de la música, SAE Barcelona enguany estrena el Títol de Grau en Música, certificat per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i amb quatre especialitats: Sonología (Producció d'Àudio), Producció i Gestió de la Indústria de l'Entreteniment, Composició de Música Electrònica i Interpretació de Música Moderna.

En 2700 m², el recinte albergarà una àmplia oferta acadèmica enfocada en la indústria de la música, el so i els videojocs alhora que pretén convertir-se en un punt de trobada, interacció i generació de sinergies de la indústria de la música i de l'entreteniment, amb la finalitat de potenciar el canvi cap a una indústria més col·laborativa, diversa, inclusiva i altament professionalitzada on es promogui la innovació permanent.

“El nostre objectiu és acompanyar l'aposta de la ciutat de Barcelona per la innovació creativa. La característica principal d'aquest espai és convertir-se en una membrana osmòtica, un espai obert a la ciutat i a tots els agents de la indústria de la música i de l'entreteniment", explica el director de Campus Fabio Palma.

ESCOLA D’HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA

Vols treballar al món de l'Hostaleria, el Turisme o la Indústria alimentària en una ciutat propera i dinàmica? Si és així, us recomanem que escolliu el camí correcte per al vostre futur professional i us formeu a l'EHTG, l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona.

Aquesta escola treballa amb clients reals i la seva metodologia d'aprenentatge se centra en l'experiència i la competència, cosa que permet potenciar les capacitats personals dels professionals futurs.

A més, ofereixen formació Dual i/o empreses a l'estranger, així com classes d'anglès i francès. També compten amb una borsa de treball per ajudar-te a trobar feina un cop finalitzada la teva formació. Entre els cursos que ofereixen es troben el CFGM Cuina i Gastronomia HT10, el CFGM Serveis a Restauració HT30, el CFGM Forneria, Pastisseria i Conferia IA60, el CFGS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments HTA0, el CFGS Gestió d'Allotjaments Turístics HTB0 , el CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques HTF0, el CFGS Direcció de Cuina HTD0 i el CFGS Direcció de Serveis a Restauració HTE0. També ofereixen l´IFE auxiliar en serveis de restauració i elaboració d´aliments i el PFI-PTT Hostaleria: curs d´auxiliar d´hoteleria en cuina i serveis de restauració.

Pots informar-te sobre la preinscripció i matrícula a www.ehtg.cat o seguint el seu perfil a xarxes socials @ehtgirona.