La Generalitat descarta entrar a l'accionariat de la tèxtil Nylstar de Blanes (Selva) i aposta per buscar un inversor que compri la tèxtil i permeti mantenir-ne l'activitat. Aquesta era una de les opcions que el comitè havia posat damunt la taula, perquè dels 15 milions d'euros de deute que arrossega Nylstar n'hi ha 5 que corresponen a crèdits de la Generalitat que no ha tornat.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, explica però "que avui dia aquest recurs no forma part de la política empresarial del Govern". "Creiem que perquè un projecte empresarial arrenqui, sempre és bo un lideratge privat", afegeix. Castellanos explica que es treballa per buscar inversors, però també admet que encara s'està "en fases molt inicials".

A principis d'any, la tèxtil Nylstar va presentar concurs voluntari de creditors per entrar en liquidació. I des d'aleshores, els 80 treballadors viuen immersos en la incertesa. En aquest cas, a més, la vaga de lletrats de l'administració de justícia (LAJ) els ha jugat en contra. Perquè fins fa pocs dies, el jutjat mercantil no ha nomenat oficialment l'administrador concursal que ha de tutelar el procés i tirar endavant la venda de la unitat productiva.

En paral·lel, amb l'objectiu de buscar alternatives a la liquidació que assegurin la continuïtat de la fàbrica -i sobretot, permetin mantenir llocs de treball- la Generalitat, l'Ajuntament i els sindicats van crear una taula per reindustrialitzar Nysltar. Fa un mes a les reunions també s'hi van afegir representants de la tèxtil. Aquest divendres tindrà lloc la propera trobada de la taula.

La taula per a la reindustrialització està treballant per trobar inversors que s'interessin per reflotar la fàbrica. Des del comitè, però, una de les opcions que s'havien demanat era que la Generalitat entrés a formar part de l'accionariat de Nylstar. Segons expliquen fonts sindicals, dels 15 MEUR de deute que acumula l'empresa n'hi ha 5 que corresponen a crèdits que va concedir la Generalitat i que no s'han tornat.

Per això, els tres sindicats del comitè (UGT, CCOO i Domum Social) van proposar que aquest passiu es reconvertís en accions. La Generalitat, però, ho descarta. "És un recurs que no forma part de la política industrial de la Generalitat", explica el secretari d'Empresa i Competitivitat. "Una cosa és donar recolzament per al llançament d'un projecte industrial, i l'altra és la participació en l'accionariat; a dia d'avui, no ho contemplem", afegeix Albert Castellanos.

El secretari diu que l'aposta passa per trobar un inversor que refloti la tèxtil. "Perquè un projecte industrial arrenqui, sempre és bo que hi hagi un lideratge privat, i això és el que estem facilitant", explica en referència a la feina que s'està fent des de la taula i el Departament. "I ho facilitarem a través de polítiques de finançament i ajuts a la reindustrialització; però participar en l'accionariat de Nylstar no és l'escenari preferent en un futur", especifica.

Preferentment, del tèxtil

Albert Castellanos explica que, ara mateix, la taula per a la reindustrialització de Nylstar està treballant per identificar "els actius productius" i buscar possibles interessats a adquirir tota o part de la fàbrica. "La idea fonamental és mantenir bona part de l'activitat productiva de Nylstar, que permeti no perdre teixit industrial a les comarques gironines", concreta.

Castellanos també admet però que encara s'està "en fases molt inicials", i que de moment no es pot donar el nom de cap potencial inversor. "Però les converses avancen i, d'alguna manera, estem identificant aquells que podrien concretar una oferta per a la compra de la unitat productiva en els propers mesos", explica el secretari d'Empresa.

A l'hora de fer la recerca, Castellanos diu que "preferentment" sempre es mira que siguin inversors del mateix sector (en aquest cas, del tèxtil). "És molt millor, perquè ja en tenen el coneixement; moltes vegades s'intenta parlar amb proveïdors, amb clients i fins i tot amb competidors, per si tenen interès a mantenir l'activitat", concreta. Si això no s'aconsegueix, però, Castellanos també diu que "estudiar altres alternatives també és una possibilitat".

El president del comitè de Nylstar, Xavier Cherino, explica que de moment la vuitantena de treballadors es mantenen en la incertesa. Se'ls deu una petita part de la nòmina de febrer i no saben què passarà amb la del març. "Estem pendents de veure si es porta a terme la venda de la unitat productiva", explica Cherino (perquè en funció de si surt un inversor, i assumeix part o tota l'activitat de la tèxtil, això marcaria els acomiadaments).

El president del comitè avança que hi hauria un inversor que s'hauria interessat per Nylstar. Però que encara tot és molt incipient, i que caldrà veure si en les properes setmanes es materialitza o no una oferta de compra per la tèxtil.

Gairebé centenària

Si Nylstar acaba desapareixent, es posarà fi a una empresa gairebé centenària de Blanes. Nascuda l'any 1923, aleshores amb el nom de Societat Anònima de Fibres Artificials (SAFA), la companyia va arribar a donar feina a més de 2.000 treballadors. L'any 2007, però, ja aleshores sota la propietat del grup Nylstar, la tèxtil va entrar en concurs de creditors.

Va ser durant aquest procés quan el grup inversor Praedium la va adquirir per 1,8 milion d'euros. El propietari del grup, Alfons Cirera, es va convertir en el màxim accionista de la companyia. El 2016, l'empresa va fer un canvi de model productiu i va redirigir-se aleshores cap a la producció de fils especialitzats, i durant la pandèmia, també va llançar al mercat una mascareta amb un nou teixit antiviral. Però durant els darrers anys, l'empresa també s'ha vist marcada per ERO i una progressiva reducció de plantilla, fins arribar als 80 treballadors actuals i al concurs de creditors.