La Federació d'Hosteleria de les Comarques de Girona preveu recuperar les xifres prepandèmia durant la Setmana Santa i arribar fins al 90% d'ocupació mitjana a partir de Divendres Sant. La resta dels dies laborables s'esperen unes ocupacions d'entre el 60 i el 65%. Per zones, la Costa Brava Centre i Sud i les comarques interiors són les que registraran unes ocupacions més altes. Concretament els municipis de Lloret i Blanes, preveuen una ocupació del 80% i el 85% des de l'1 fins al 6 d'abril, que augmentarà a partir del 7 amb un 90% i un 95%. Al Nord, les ocupacions de l'1 al 6 d'abril rondaran el 60% i a partir de divendres s'enfilaran entre el 75 i el 80%.

Per contra, les zones de muntanya són les que registraran unes xifres més baixes entre setmana (d'entre el 40 i el 45%) i, a partir de divendres, se situaran entre el 80 i el 85%. A les comarques del Pirineu, de fet, les condicions meteorològiques dels últims mesos han provocat que la temporada de neu hagi acabat en moltes pistes d'esquí.

A la ciutat de Girona, la previsió d'ocupació entre setmana és del 60 % i 65 % i a partir del divendres incrementarà entre el 80 % i el 85 %.

Pel que fa a la mitjana d'estades, serà d'entre dos i tres dies i els dies amb més pernoctacions seran del divendres al dissabte, 7 i 8 d'abril.

El perfil de turista majoritari serà el client nacional de la província de Barcelona, de mitjana edat i familiar. No obstant, en els establiments hotelers dels municipis de les zones del litoral gironí que participen en el torneig MIC, tindran allotjats esportistes i les seves famílies.

Plena ocupació als restaurants a partir de divendres

D'altra banda, els establiments de restauració de les comarques gironines preveuen ocupar entre un 60 % i un 65 % de les seves places durant els dies feiners, i a partir del divendres 7 la plena ocupació, sobretot als migdies.

Nivells del 2019

Les xifres de la previsió d'ocupació respecte el 2022 són aproximadament entre un 2,5 % i un 5% més altes, tenint en compte que durant la Setmana Santa de l'any passat, encara hi havia restriccions d'aforament i la majoria dels mercats emissors no s'havien recuperat a causa de la pandèmia. No obstant, si la Setmana Santa d'enguany es compara amb la del 2019, més o menys es troba percentatges similars d'ocupació. Unes dades que auguren una recuperació del sector turístic gironí.