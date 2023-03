Les grans petrolieres il·luminen una nova guerra comercial per captar i fidelitzar usuaris i que arrencarà en plena Setmana Santa, un dels períodes amb més desplaçaments amb cotxe per les vacances. Un nou xoc de les grans xarxes de benzineres marcat per menors descomptes en els preus dels combustibles que els que han aplicat als clients habituals els últims mesos i amb nous tipus de rebaixes amb què busquen diferenciar-se dels seus rivals.

Repsol, Cepsa i BP , les operadores més grans del sector al mercat espanyol, es llancen a revisar les rebaixes generalitzades que han mantingut des del principi de l'any, quan es va posar fi al descompte obligatori de 20 cèntims per litre de combustible que finançava el Govern i que les companyies ampliaven amb ofertes pròpies.

Repsol ja va anunciar la setmana passada una revolució en la seva estratègia de descomptes a la seva xarxa de benzineres. La petroliera, la més gran del mercat espanyol i amb 3.300 benzineres, retirarà el proper 1 d'abril les rebaixes generalitzades de 10 cèntims per litre de carburant i llançarà una nova gamma d'estalvis especials i creixents per als clients que tenen contractats altres serveis energètics del grup, com la llum, el gas, calefacció, mobilitat elèctrica o autoconsum solar.

Repsol posarà en marxa un nou programa que contempla descomptes diferits d'entre 5 i 20 cèntims per litre de carburant i fins al 100% en recàrregues de vehicles elèctrics per als usuaris del sistema de pagament de la companyia Waylet i en funció de quins altres serveis energètics té contractat cada conductor.

Els estalvis generats podran utilitzar-se en futurs pagaments, bé en estacions de servei i punts de recàrrega elèctrica de Repsol, o a les factures de la comercialitzadora de llum i gas, en la compra de bombones de butà, comandes de gasoil o en qualsevol dels 4.400 establiments comercials adherits a la xarxa Waylet. Els clients només de benzineres podran obtenir una rebaixa de 5 cèntims per litre si paguen amb Waylet; seran 10 cèntims per als conductors que tinguin contractada el subministrament elèctric; 15 cèntims per als usuaris de llum i de calefacció; i 20 cèntims per a aquells que tinguin contractats llum, calefacció i servei d'autoconsum.

Pressió als rivals

Repsol ficava així pressió als seus grans rivals, que ja han començat a moure fitxa. Cepsa també retirarà el descompte dentre 10 i 12 cèntims que oferia als conductors i els reduirà a la meitat durant les properes dues setmanes, inclosa la Setmana Santa. La companyia oferirà rebaixes extraordinàries d'entre 5 i 6 cèntims depenent del tipus de combustible per als clients fidelitzats del seu programa 'Porque Tu Vuelves'. Una rebaixa que la petroliera de moment només té previst aplicar-hi durant aquestes dues setmanes i que posteriorment decidirà quina estratègia comercial seguir.

BP és l'única de les tres grans que encara no ha revelat quins seran els nous descomptes que posarà en marxa a partir de la setmana que ve. Des de la filial de la companyia britànica es confirma que l'actual descompte de 10 cèntims es mantindrà només fins al 2 d'abril i que a partir de l'endemà s'activaran un nou tipus de rebaixes els detalls de quantia i durada que donarà a conèixer en els propers dies.

Les tres grans petrolieres han anat aplicant durant l'últim any descomptes addicionals a altres habituals que ja aplicava als seus clients i que pugin a la bonificació estatal dels 20 cèntims. Després de l'anunci del Govern d'Espanya a finals del 2022 de no prorrogar els descomptes i només oferir bonificació a alguns col·lectius professionals, les companyies van decidir prolongar els descomptes de 10 cèntims d'euro per litre de combustible amb caràcter general fins a finals de març o principis d'abril.

Les dues petrolieres més grans asseguren haver assumit en els seus comptes gairebé 650 milions d'euros amb els descomptes addicionals aplicats des de l'abril de l'any passat Repsol subratlla que els clients de la seva xarxa de 3.300 benzineres s'han beneficiat d'estalvis propers a 500 milions d'euros a l'últim any, íntegrament assumits per la companyia. Des de Cepsa s'apunten que als conductors habituals que han passat per les 1.500 estacions de servei se'ls han aplicat descomptes per un total de 148 milions.