El preu mitjà dels carburants ha prosseguit aquesta setmana en caiguda, amb el segon descens consecutiu, i es consolida així a la baixa de cara a aquesta Setmana Santa.

En concret, el preu mitjà del litre de gasolina a Espanya se situa aquesta setmana a 1,627 euros, després de registrar una caiguda del 0,49% respecte a fa set dies, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE).

Per la seva banda, el preu mitjà del litre del gasoil baixa un 1,65% respecte a la setmana passada, fins al nivell dels 1,545 euros.

D'aquesta manera, el preu mitjà del dièsel a Espanya es manté per setena setmana consecutiva per sota del de la gasolina, com era habitual abans de la invasió russa d'Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil fos més car que el de la gasolina de manera continuada des de l'agost del 2022 i fins a mitjans de febrer d'aquest any, quan es va trencar aquesta dinàmica.

En comparació de la primera setmana del 2023, ja sense el descompte de 20 cèntims de l'any passat aplicat pel Govern, la gasolina registra una alça del 2,7%, davant l'abaratiment del 7,5% del dièsel.

Preus més barats de cara a Setmana Santa

Amb vista a la Setmana Santa, els preus actuals seran un 14,8%, en el cas del dièsel, i un 9%, per a la benzina, més barats que els que marcaven en les mateixes dates de la festivitat el passat, que llavors va caure entre el cap de setmana del 9 d'abril al 17 d'abril.

Així, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb benzina costarà actualment uns 89,5 euros, uns 2 euros més que per Setmana Santa del 2022, mentre que en el cas d'un vehicle amb dièsel pujarà a uns 85 euros, uns 3,7 euros menys.

A les comarques gironines n'hi ha diverses per sota d'aquesta mitjana. Les que tenen millor preu són:

Gasolina 95

Arbúcies. Polígon Pont Cremat - Bon Area. 1.478 e/litre

Girona. Pont Major. Passeig Sant Joan Bosco 8. Seroil. 1.478 e/litre

Sarrià de Ter. N.II Km 728, esquerra. Petrem. 1.479 e/litre

Figueres. Vilallonga 61. Petrem 1.479 e/litre

Sarrià de Ter. N.II Km 728, dreta. Petrem. 1.479 e/litre

Santa Llogaia d'Alguema. Carrer Coral Roig. Petrem. 1.479 e/litre

Vilamalla. Carrer Ponent, 10. Avanza. 1.489 e/litre

Castelló d'Empúries. Avinguda Joan Carles, 44. Avanza Oil. 1.489 e/litre

Polígon Empordà internacional. Avinguda Europa,1. Avanza Oil. 1.489 e/litre

Figueres. Avinguda de Roses, 5. Avanza Oil Figueres. 1.489 e/litre

Figueres. Avinguda de Roses, 4. Petrofigueres. 1.489 e/litre

Gasoil

Arbúcies. Polígon Pont Cremat - Bon Area. 1.379 e/litre

Palafrugell. Avinguda Geralitat, 31. Aneu Oil. 1.387 e/litre

Begur. Carrer dels Salincs, 11. Aneu Oli. 1.387 e/litre

Girona. Pont Major. Passeig Sant Joan Bosco 8. Seroil. 1.388 e/litre

Palafrugell. Carrer Torroella, 25. Zona Zero. 1.389 e/litre

Palafrugell. Carrer Cadaqués, 3. Servioil. 1.397 e/litre

Sarrià de Ter. N.II Km 728, dreta. Petrem. 1.399 e/litre

Arbúcies. Carretera Arbúcies- Viladrau. Zona Diesel. 1.399 e/litre

Figueres. Vilallonga 61. Petrem 1.399 e/litre

Sarrià de Ter. N.II Km 728, esquerra. Petrem. 1.399 e/litre

Girona. Carrer torreVedruna. Gros Mercat Oil. 1.399 e/litre

Bescanó. Carrer Can Culebra. Petrolis de Barcelona 1.399 e/litre

Girona. Carretera Santa coloma Km. 38-42. Campsa Express 1.399 e/litre

Santa Llogaia d'Alguema. Carrer Coral Roig. Petrem. 1.399 e/litre

Palamós. Carrer Rafel Savalls, 1. Gros Mercat Oil. 1.399 e/litre