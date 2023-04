Niche Mobility, una startup gironina fundada el 2021 que ofereix solucions de mobilitat per a bicicletes elèctriques, acaba de llançar el sistema ADTC (Automatic Digital Transmission System), el seu producte per transformar els trajectes amb bicicleta elèctrica. Aquesta solució ofereix una transmissió automàtica al vehicle, a més de major autonomia, més potència, un estalvi d'un quilo de pes, frenada regenerativa i un sistema antirobatori per oferir més seguretat, confort i plaer en la conducció d’e-bikes, així com un cost de manteniment molt menor.

L'empresa va ser cofundada a Girona per Marc Barceló, el seu actual CEO i fundador de la companyia de motocicletes elèctriques Volta Motorbikes; i Francesc Queralt, CBO de Niche i cofundador de les plataformes digitals Social Energy i Social Car. Així mateix, l'equip compta amb Enric Delgado, CTO de Volta Motorbikes durant set anys, com a COO, i amb Lluís Olivet, fundador d’OTC Engineering, com a assessor. Amb tot, Niche Mobility ha conformat un equip "experimentat d'emprenedors en sèrie amb una clara vocació per la sostenibilitat", apunten des de l'startup. Frenat regeneratiu La solució ideada, desenvolupada, patentada i produïda in-house per l'equip de Niche Mobility es converteix en el primer sistema de tracció per a bicicleta elèctrica amb frenat regeneratiu i caixa de canvis virtual. El producte, totalment compacte i adaptable a e-bikes de tota mena, compta amb el seu propi motor, bateria, display i carregador. Aquest sistema serà venut a fabricants de bicicletes que l'integraran en els seus productes, responent a la convicció de Niche que les ciutats del futur necessitaran solucions de mobilitat millorades, que redueixin la congestió i la contaminació. Barceló explica que la idea de l'empresa és produir el producte i vendre'l al clients "que seran fabricants de bicicletes" i apunta que han estat "un any i mig amb el desenvolupament" del producte. En concret, l'starup no fa la bicicleta sencera. Fa el motor. El ciclista pedala i el canvi de marxes el fa automàticament. "En una bicicleta elèctrica quan arriba una pujada o baixada has de canviar de marxes, això el nostre sistema ho fa automàticament sol", recalca Barceló. 300.000 euros Després de desenvolupar, patentar, testar i posar a prova el seu prototip, ara, a través de la plataforma de micromecenatge Crowdcube, l'equip de Niche Mobility preveu aixecar 300.000 euros, amb els quals donar impuls a la seva estratègia comercial i de màrqueting, ampliar l'equip amb la contractació de 15 persones, i completar el desenvolupament i l'homologació de les seves primeres unitats. "És innovador, ho hem pogut patentar, hi ha empreses que fan alguna cosa similar però no el mateix", detalla el CEO. En el marc dels fons europeus NextGeneration, el projecte ja va aconseguir 228.300 euros atorgats per l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Gobierno espanyol, en ser identificada com una de les iniciatives més rellevants en l'aportació de solucions tecnològiques al mercat de la mobilitat verda. El CEO de l'startup explica que inicialment, per reduir la despesa en la fabricació es "buscarà proveïdors que ens puguin muntar les bateries i els motors i després la idea és fer-ho internament". Creixement exponencial Les projeccions de Niche Mobility preveuen que l'any pròxim, el 2024, ja s'hauran venut 500 unitats del seu producte a Europa al seu primer client fabricador de bicicletes, donant inici a un procés de creixement exponencial de nous clients que aconseguiria les 46.000 unitats venudes l’any 2027, amb vendes per valor de gairebé 45 milions d'euros. Així mateix, les previsions de Niche Mobility situen un EBITDA positiu per a 2025. La solució de Niche Mobility pot abastar tots els segments del mercat de les bicicletes elèctriques, des dels usuaris privats fins al bike sharing, passant per les bicicletes usades en el repartiment d'última milla. En aquest sentit, l'equip de la startup anticipa que el seu mercat a la Unió Europea, dirigit als productors d’e-bikes, creixerà el 13,5% de manera anual, fins a aconseguir les 13,5 milions de bicicletes elèctriques l’any 2030. Concretament, Niche focalitzarà el seu producte per a les bicicletes elèctriques urbanes i cargo (usades majoritàriament en el repartiment d'última milla), proveint d'una solució de baix manteniment, més robusta i oferint trajectes molt més confortables a ciclistes urbans i professionals de l'última milla.