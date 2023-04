Dificultats per trobar cambrers i cuiners per Setmana Santa a les comarques gironines

Amb el tret de sortida a Setmana Santa, una de les campanyes més importants de l’any pel sector serveis, l’hostaleria de les comarques gironines es troba amb dificultats per aconseguir trobar professionals, un fet que el sector ha patit durant les setmanes prèvies a l’inici de la temporada, però que arrossega des de fa mesos. «Hi ha problemes per trobar personal que vulgui treballar», assegura Marina Figueras, gerent de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

«Ens trobem sobretot amb dificultats pels que obren per Setmana Santa. Tots aquells que tenen establiments tancats i han de reobrir per temporada, a aquests els hi està costant, ja que tots aquells que treballen de forma regular ja tenen plantilla», explica Xavier Garcia, president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona.

Tanmateix, Garcia admet que «els que obren els 12 mesos de l’any també tenen problemes per trobar personal». «Els negocis s’han de fer de dotze mesos i donar estabilitat als treballadors, garanties i una feina estable», afegeix. Des de l’hostaleria consideren que els impediments per trobar cambrers o cuiners qualificats no és una situació excepcional que viu el gremi, sinó que altres sectors també pateixen a l’hora de contractar professionals.

Canvi de prioritats

«És un problema que hi ha general, trobo que no és només a l’hostaleria sinó també a altres sectors. A més hi ha problemes per contractar durant tot l’any, no només per campanyes», afirma Marina Figueras, que creu que «segurament estan canviant les prioritats de tothom i potser ens hem d’anar adaptant a la situació que ens trobem».

En la mateixa línia, el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona exposa que «després de pandèmia, en general, no només al nostre sector, la gent ha après a viure més tranquil·la la vida i sobreviure amb menys. Volen qualitat de vida i no treballar els caps de setmana».

«Falta vocació»

La limitació amb la qual es troba el gremi, segons apunta Xavier Garcia és que hi ha una «una dimensió superior d’ofertes de llocs de treballs, però, en canvi, hi ha poca mà d’obra», una situació que Garcia, des de dins del sector, atribueix a «una clara falta de vocació». Per solucionar-ho el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona assegura que «cal fomentar l’ofici», ja que recorda que perquè els ciutadans puguin gaudir dels serveis dels bars o restaurants cal que hi hagi persones treballant caps de setmana i festius.

A més, Garcia lamenta que «sempre s’entén que falta personal per les condicions que ofereixen els empresaris i no és tan així». Assegura que «les condicions són bones» i «cada vegada els empresaris ho fan millor i paguen sobre conveni, però hi ha una realitat no podem obviar, treballem els caps de setmana i festius».

«No podem generalitzar l’hostaleria per aquells que encara ho fan malament, que segur que encara n’hi ha, però em nego a generalitzar», insisteix. «Per culpa de quatre es generalitza a un sector que està cada vegada més professional», diu. Per ell, una de les claus per combatre la situació és donar estabilitat als treballadors i no contractar exclusivament per temporades. «Si ofereixes només tres mesos de feina...», lamenta.

1.200 llocs de treball a Girona

La campanya de Setmana Santa suposa un increment en la contractació a Girona. Enguany, comportarà la signatura d’uns 1.260 contractes a les comarques gironines, és a dir, un 20,7% més en relació amb l’any passat, segons un informe elaborat per l’empresa de recursos humans Randstad. Un creixement respecte a les xifres de l’any per sobre de la resta de províncies de catalanes.

Segons Randstad, a escala provincial, Barcelona registrarà el volum més gran de contractes (8.110), i un increment del 17,3% respecte a la campanya del 2022. Per la seva banda, a Tarragona se signaran 1.470 contractes i un augment del 20,1%, mentre que a Lleida se signaran 530, amb un augment d’un 19,7%. Randstad preveu que la campanya de Setmana Santa generi a Catalunya 11.370 contractes, un 18,1% més que fa un any, quan se’n van registrar 9.624, un increment d’un punt percentual superior a la mitjana nacional (17,1%).

Menys contractes que el 2019

Tot i això, la contractació en aquesta Setmana Santa serà encara un 28,2% inferior als nivells previs a la pandèmia, quan es van signar 15.836 durant la campanya del 2019. Pel que fa al total a Espanya, Catalunya generarà el 13,4% de tots els contractes que se signaran per Setmana Santa. A Espanya, amb 84.750 contractes, el volum també és encara inferior al registrat l’any 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, concretament un 27% per sota, ja que llavors es van registrar als 116.115 contractes.

Pel que fa a sectors, el 81,6% dels 84.750 contractes que se signaran a la campanya de Setmana Santa correspondran a l’hostaleria. Amb pesos més discrets es troben el transport de viatgers (11,8%) i les activitats artístiques i recreatives (6,8%).