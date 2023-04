Hisenda haurà de tornar 48 milions d'euros a grans empreses com Pascual, Heineken o Panini després que un canvi de criteri del Tribunal Suprem hagi fet un tomb a la manera com es calcula una deducció de l'impost de societats.

El primer cas de què té constància aquest diari és el de Panini, l'empresa italiana líder mundial en la venda de cromos. El juliol del 2021 el Suprem li va donar la raó i va autoritzar la devolució d'1,5 milions d'euros pagats en concepte d'impost de societats entre el 2009 i el 2011.

Aquest primer 'sí' va obrir la porta que altres grans empreses, que ja feia anys que tenien el litigi obert als tribunals pel que va passar en períodes de temps similars i que tot just uns mesos abans havien vist els seus recursos desestimats, poguessin rebre un veredicte favorable. La decisió de canviar el criteri del que havia fixat la Secció Segona de la Sala de l'Audiència Nacional el 2017 es va prendre al Tribunal Suprem de manera unànime.

Entre altres raons, l'alt tribunal argüeix que a la llei ja es reconeix l'incentiu fiscal per a les empreses que vulguin incloure al seu material promocional una referència a aquests esdeveniments d'"excepcional" interès públic, per la qual cosa la deducció sí que seria correcta.

Canvi de criteri

Així ho ha constatat Diari de Girona, a través de la documentació judicial a què ha tingut accés i en què no només es confirmen aquestes quantitats, sinó que també s'obre la porta perquè arribin noves reclamacions. Per exemple, l'empresa propietària de Central Lechera Asturiana, que ja ha vist anul·lada una liquidació en contra per valor de 10,3 milions d'euros, té obert un altre recurs per 8,1 milions.

Com s'ha de calcular la deducció en l'impost de societats del 15% de les despeses de propaganda i publicitat per a la difusió d'esdeveniments d'excepcional interès públic

D'aquesta manera, allò que en un primer moment era una irregularitat per a la Justícia, a partir del canvi de criteri del Suprem passa a ser una interpretació correcta de la llei. Amb això es tanca, en principi, una disputa que feia anys que estava oberta als tribunals sobre "com s'ha de calcular la deducció en l'impost de societats del 15% de les despeses de propaganda i publicitat per a la difusió d'esdeveniments d'excepcional interès públic". És a dir, quins beneficis fiscals ha de tenir per a les empreses que, per exemple, Mahou decideixi promocionar en el seu marxandatge l'Any Jubilar Guadalupense, com va fer el 2007 i el 2008.

En el cas de Mahou San Miguel, l'empresa matriu de la cervesera, Hisenda haurà de tornar-li gairebé 1,1 milions d'euros pels exercicis fiscals del 2008 i el 2009 després que el desembre de l'any passat el Suprem li donés la raó al pols amb el fisc per aquesta deducció i anul·lés una multa milionària. Fins ara no ha estat, però, ni la primera devolució ni tampoc la de més valor.

15,5 milions d'euros

L'empresa que més diners hauria recuperat així seria, segons la documentació a què ha tingut accés, la Companyia Castellana de Begudes Gaseoses (Casbega), una de les principals embotelladores de Coca-Cola.

L'empresa, que va passar a formar part d'una única concessionària per a Espanya, Portugal i Andorra el 2013, hauria de tornar d'aquesta manera al voltant de 15,5 milions d'euros pels exercicis del 2004 al 2007. Refrescos Envasats del Sud, una altra de les empreses que van passar a formar part d'aquesta concessionària i que va promocionar els Jocs Olímpics de Pequín del 2008, per exemple, en recuperarà 247.000 euros .

El canvi de criteri, i, per tant, de direcció al Suprem, ha fet que a la segona meitat del 2022 se succeïssin les sentències favorables a les empreses. Per exemple, Hesa, SA, l'empresa matriu de Heineken, va rebre un 'no' en aquest mateix tribunal el 2021 per aquesta qüestió, però, tot just un any més tard, en el marc de diverses decisions similars, sí que es va estimar el seu recurs. En joc, 8,5 milions d'euros que corresponen a l'impost de societats dels exercicis del 2010 al 2012.

El mateix recorregut va tenir Aguas Danone SA, la divisió de Danone en què s'engloben marques com Font Vella, Evian o Lanjarón i que va aconseguir que es resolgués a favor seu una disputa de gairebé 2,6 milions d'euros quan havia rebut una negativa a el seu recurs només un any abans.

Una quantitat similar a la de Heineken també tenia en disputa la Corporació Alimentària Peñasanta (CAPSA), matriu de marques com Central Lechera Asturiana, que a mitjans del 2022 també va veure com el Suprem anul·lava de manera unànime la liquidació de 10,3 milions d'euros que li havia imposat el Tribunal Econòmic Administratiu Central el 2016 per l'impost de societats del 2007 al 2009.

Pascual, el seu principal rival al mercat del lacti, també s'ha beneficiat d'aquest canvi de criteri, ja que en una sentència del novembre del 2022 es va anul·lar una reclamació d'Hisenda en contra per valor de gairebé 2,6 milions d'euros. En dates similars, Ebro Foods, l'empresa que aixopluga marques com SOS, Brillante o La Fallera, va aconseguir anul·lar la liquidació de 5,8 milions d'euros.

No es tracta d'incentivar la realització d'una despesa addicional per part de les empreses, ja que probablement cap no ho faria a canvi d'una deducció del 15% d'aquesta despesa addicional

A la sentència de Pascual, a més, s'explica una mica més del perquè d'aquest viratge, ja que, segons s'exposa, "no es tracta d'incentivar la realització d'una despesa addicional per part de les empreses, ja que probablement cap no ho faria a canvi d'una deducció del 15% d'aquesta despesa addicional". És a dir, que, per si mateix, patrocinar esdeveniments en els seus envasos i marxandatge no estaria motivat per aquesta eventual rebaixa fiscal. Consultades per aquest diari, les empreses esmentades en aquest article no han volgut fer comentaris sobre això.