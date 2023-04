La fira TreballemGi torna el 18 d'abril amb més de 500 ofertes laborals de 60 empreses diferents. Aquest esdeveniment organitzat per la Cambra de Comerç de Girona es farà en format virtual en una plataforma pròpia de la cambra. En la jornada, tots els inscrits podran conèixer les empreses que hi participen i apuntar-se a les ofertes que els interessin. A partir d'aquí, es faran entrevistes laborals. En anteriors edicions de la fira, 6 de cada 10 empreses han tancat contractacions. A més, hi ha tallers i conferències d'orientació laboral i d'imatge per aconseguir per oportunitats en les entrevistes de feina.

La Cambra de Comerç de Girona organitzarà una nova edició de la fira TreballemGi el proper 18 d'abril de les nou del matí a les sis de la tarda. Al llarg de tot aquest temps, els interessats podran conèixer les 60 empreses que hi haurà i apuntar-se en les 500 ofertes laborals que s'oferiran. Una vegada els interessats s'apuntin a una oferta, es preveu que durant la jornada ja es facin algunes entrevistes laborals. Algunes de les empreses hi participaran sota la seva marca i d'altres ho faran englobats en els seus gremis. Per altra banda, les persones que vulguin participar-hi poden fer-ho fins al mateix 18 d'abril. La fira s'ha convertit en un punt de trobada entre empreses que necessiten incorporar gent i persones que busquen feina. En ella s'hi poden trobar ofertes d'una trentena de perfils diferents, com ara administració i gestió, arquitectura, enginyeria, comerç, edificació i obra civil, educació, electricitat i electrònica, mecànica i soldadura o hostaleria. A més, també es faran conferències i tallers de com crear una marca personal o com començar un projecte d'emprenedoria i també es faran sessions d'orientació laboral i de millora en la imatge. Durant les 8 edicions anteriors, hi han participat 367 empreses, que han ofert 1.684 ofertes de feina. Hi han hagut 4.200 inscrits i s’han realitzat més de 12.000 entrevistes.