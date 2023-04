La quarta edició dels Premis Projecta’t ja té guanyadors. Els guardons, convocats anualment des del 2019 per la Diputació de Girona, que tenen com a objectiu ajudar els emprenedors i els empresaris de la demarcació a fer créixer els seus negocis, han premiat enguany un total de vuit iniciatives, entre empreses i autònoms, repartides pel territori gironí i de sectors tan diversos com l’alimentació, el turisme rural i l’ecoturisme, la consultoria de projectes socials, la venda de roba sostenible o el món de les comunicacions.

Els vuit guardonats d’enguany són: Spiksy, un mercat web on usuaris de xarxes socials i creadors de continguts interactuen de forma individualitzada, connectant-se mitjançant una videotrucada, i poden compartir consells, experiències i moments; EasyRural, una empresa compromesa amb el desenvolupament de les comunitats rurals i les economies locals mitjançant el turisme rural i l’ecoturisme; CODEX Seguretat Alimentària, que té com a objectiu acostar la gestió de la seguretat alimentària d’una manera propera i efectiva a les petites empreses del sector; Squadra Pizza Lab, un concepte de restauració basat en l’era digital amb l’elaboració de pizzes quadrades; FYOB Brand, una empresa de roba sostenible sense gènere; Laura Quintana Soms, una consultora de projectes socials per a associacions, fundacions i departaments de responsabilitat social corporativa d’empreses privades amb consciència social; Nuasets, productors i elaboradors d’avellana de Brunyola; i NGINY-era, una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius el foment del talent, la promoció de la coeducació i la divulgació de les disciplines STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). Les empreses guanyadores ja han començat a treballar per identificar els consultors experts que els acompanyaran en aquest procés de transformació. En alguns casos, la mentoria se centra en la revisió dels canals de comercialització per identificar-ne de nous, i en d’altres, es prioritza la comunicació i el màrqueting digital. Però un denominador comú sol ser la necessitat de marcar una estratègia que els permeti aconseguir un creixement ètic, real i sostenible.