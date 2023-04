El govern espanyol ha registrat 38.992 sol·licituds per accedir al xec de 200 euros per a rendes baixes procedents de les comarques gironines. El termini per demanar-lo va finalitzar divendres de la setmana passada, 31 de març.

A aquesta ajuda s’hi podien acollir llars amb ingressos inferiors als 27.000 euros anuals i ciutadans residents a l’Estat per sota aquest llindar que durant 2022 haguessin treballat per compte propi o d’altri i estiguessin donats d’alta a la Seguretat Social o haguessin rebut una prestació d’atur i disposessin d’un patrimoni inferior als 75.000 euros a 31 de desembre. A partir d’ara, els beneficiaris rebran el xec en un pagament únic a través d’una transferència. Hisenda resoldrà les sol·licituds en un termini de tres mesos. Més de dos milions de persones A Catalunya s’han registrat fins a 388.386 sol·licituds. La demarcació de Barcelona concentra la gran majoria de sol·licituds de Catalunya, amb 276.282 peticions seguida per la província de Tarragona. A Lleida 25.570 persones han demanat el xec. A tot l’Estat espanyol, s’han registrat 2.792.853 des del 15 de febrer, quan es va obrir el termini per demanar l’ajuda. En les primeres 48 hores ja ho havien demanat 119.050 persones a Catalunya. El xec és una de les mesures incloses en el decret anticrisi aprovat per l’executiu de Pedro Sánchez a finals de l’any passat. La Moncloa va calcular que podia beneficiar uns 4,2 milions de famílies a l’Estat. No podran ser beneficiaris d’aquesta mesura els ciutadans que a 31 de desembre rebessin l’Ingrés Mínim Vital o alguna pensió o aquells sol·licitants qui durant el 2022 hagin sigut administradors de dret d’una societat mercantil que en el darrer dia d’aquest any no hagi cessat l’activitat o si s’era titular de valors en borsa. Un cop tramitada la documentació per demanar l’ajuda, l’Agència Tributària efectuarà l’ingrés si és correcte. En cas contrari, justificarà els motius pel qual es denega la petició i el sol·licitant tindrà deu dies fer al·legacions o presentar nova documentació. Si no, al cap de 30 dies la proposta es donarà formalment per denegada. Així mateix, si l’administració detecta que s’ha atorgat l’ajuda i s’incompleixen alguns dels requisits en podrà reclamar la seva devolució més els interessos de demora.