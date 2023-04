Estem a les portes d'abril i falten pocs dies per a l'arribada de la campanya més esperada per molts ciutadans: la declaració de la Renda. A partir de l'11 d'abril i fins al 30 de juny, els contribuents s'hauran d'enfrontar al “temut” període en què saldin comptes amb l'Agència Tributària per resoldre si al llarg de l'exercici fiscal del 2022 han aportat a les arques públiques més o menys del que els corresponia.

En presentar la declaració de la Renda poden passar tres coses: que el ciutadà hagi pagat menys diners del que li corresponia i hagi de pagar la diferència; que hagi pagat més del que li corresponia i hagi de rebre la diferència de l'Agència Tributària o que surti a 0 € i no hagi de fer res. En cas que la declaració de la Renda surti a "pagar", el contribuent pot trobar-se amb un important deute amb Hisenda que tingui dificultats per afrontar. Em surt molt a pagar i no tinc diners Els desajustos a la declaració de la renda es produeixen perquè, al llarg de l'any fiscal (en aquest cas 2022), el contribuent no ha pagat la quantitat suficient de l'impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas dels treballadors assalariats, aquesta quantitat es descompta mensualment de la nòmina en concepte d'IRPF i és un percentatge sobre el salari d'empleat. Tot i que està prohibit que la retenció a la nòmina sigui inferior a la que correspon al contribuent, de vegades es produeix un desajust quan el ciutadà ha obtingut ingressos a partir de dos o més treballadors o quan es canvia de treball a meitat de l'exercici. En enfrontar-nos a un deute important amb Hisenda que no podem assumir al moment, l'Agència Tributària ofereix dues solucions: fraccionar el pagament o ajornar el deute. Fraccionar el pagament de la declaració de la Renda La primera opció per afrontar el pagament del deute amb Hisenda després de fer la declaració de la Renda és fraccionar-ne el pagament: l'Administració permet dividir el pagament en dues parts: el primer, el 60% de l'import a abonar quan acaba la campanya; i el segon, el 40% a pagar al novembre. Per optar a aquesta facilitat de pagament, cal seleccionar l'opció de 'Pagament fraccionat' a la casella de 'Tipus de declaració' i assenyalar de quina manera es pagarà el segon import al costat del número de compte en cas que es domiciliï. Ajornar el deute de la declaració de la Renda L'ajornament del deute, per part seva, té més complexitat que el fraccionament: l'Administració permet sol·licitar-ho quan la situació economicofinancera del contribuent li impedeixi pagar en els períodes establerts i es pot demanar seleccionant l'opció 'No fraccionat' a la casella de 'Tipus de declaració' i com a modalitat de pagament 'Reconeixement de deute amb sol·licitud d'ajornament'. Quan em pagarà Hisenda si la declaració de la renda em surt a tornar? Després, l'Agència Tributària decidirà si ho concedeix o no: perquè Hisenda admeti l'ajornament del deute, el sol·licitant ha d'estar al corrent de tots els pagaments i no tenir cap notificació pendent.