«La moda és primer ètica i després estètica. Per a mi el més important mai no ha estat la xifra de negoci»

Celebra les seves més de quatre dècades al capdavant de la seva marca de roba recorrent Espanya amb 40+1, la mostra retrospectiva d’una empresa que va néixer de la mà de la sostenibilitat molt abans que es posés de moda. Encara que això li suposés més d’un disgust amb els financers. «Des de bon començament hem pretès que la gent compri productes de qualitat per a un armari emocional -afirma-. Més que nostàlgia, aquests records ens fan entendre l’èxit que moltes de les nostres propostes s’han convertit en normes».

Qualsevol de les peces de l’exposició podria estar avui en un aparador. L’atemporalitat és el seu èxit?.

És que aquesta és una de les característiques de l’estil Verino i fa autèntic el nostre discurs, que en absolut intenta acaparar l’actualitat. Hi és des de l’inici i demostra que l’atemporalitat només es construeix quan es treballa amb models funcionals. L’aparença tot ho tapa, oi?. Aquest exercici de senzillesa, de funcionalitat, de bones qualitats i acabats permet que les peces fetes fa 40 anys continuïn vigents avui. Insisteixo molt en la necessitat de fer una bona inversió, no una mala despesa davant el concepte d’un sol ús, que ha degenerat tant que ja no queda més remei que dir prou. Estem destruint molta matèria primera i entrant en un joc pervers. No pot ser que una peça costi menys que una barra de pa.

L’exposició recull campanyes amb totpoderoses top models dels 90, de Christy Turlington a Yasmeen Ghauri. En traducció mil·lennista, és com si contracta les germanes Hadid. Això és Roberto Verino i la història de la moda d’aquest país.

Lamentablement, les circumstàncies dels últims anys no ens han permès seguir en la mateixa línia. Els 2000 van ser econòmicament molt durs. Vam patir les crisis i les vam superar sent millors, com ara amb tot el maremàgnum de la pandèmia. Hem millorat ja respecte l’any 2019. I per què? Perquè som de veritat i estem aconseguint donar al consumidor, que és molt intel·ligent, el que realment necessita amb el millor nivell de qualitat i de servei.

Han superat els nivells de venda prepandèmia?.

Afortunadament, l’any passat.

Va ser duríssim per al sector.

I ho continua sent. No s’han acabat tots els problemes. La vida és un bumerang: si tu dones carinyo, reps carinyo. Tenir el consumidor al centre de la diana genera aquests retorns. La fidelitat ens ha ajudat a no estar tan deteriorats com d’altres. Els clients continuen sent els nostres millors aliats. De vegades dic que el meu client és el rei, però no el rei d’Espanya.

Bé, la reina sí que ho és.

[Riu]. Les meves clientes són les meves reines i si tinc l’oportunitat que la reina d’Espanya també ho sigui, genial. Al final soc capaç de convèncer molts estrats socials diferents. Valoro moltíssim les que només em poden comprar en rebaixes perquè potser fan més esforç que les que compren al principi de temporada.

Li queda recorregut, a la fast fashion?

Per molt que nosaltres ens hi barallem, sembla que en aquest àmbit encara hi ha més competència. I això sorprèn, perquè els més joves exigeixen que siguem ecològics en la utilització de matèries primeres que, per nobles, ja són convenients. Després van a una botiga low cost i amb 20 euros surten amb una bossa plena. No és fàcil canviar les coses d’un dia per l’altre, però arribaran a entendre-ho.

Què és la moda per a algú que fa 40+1 anys que en crea? .

La moda és primer ètica i després estètica. Mai m’ha interessat que el més important fos la xifra de negoci, sinó que els consumidors siguin feliços. Òbviament, la meva dimensió és la que és, però prefereixo ser petit i reconegut.

Ara lidera una acceleradora, VíaTextil, amb la Zona Franca de Vigo. A la seva presentació va defensar la recerca del bé general. D’on surt aquesta vocació de formar?.

Jo, que he hagut de passar per totes les fases d’aprenentatge, entenc la importància de col·laborar amb joves talents. Són la garantia de futur. No he descobert res. És una conseqüència d’aquesta visió de buscar el bé general.

I en aquesta generositat...

No és generositat. Les dues parts en sortim beneficiades. Vivim en un país tan caïnita que, en lloc d’ajudar-nos, ens estem clavant sempre el ganivet. És molt trist. Jo vull ser feliç i intento fer feliços els altres.

En aquesta recerca de la felicitat, suposo que cal respirar profundament després d’una pèrdua tan dura [la filla de Roberto Verino, Cristina, va morir al juliol a causa d’una leucèmia].

Doncs mira, això és el més trist, el més fotut, però també et puc dir que ara Cristina m’està exigint que no em rendeixi, perquè tot aquest projecte estava dirigit per ella. Si m’he de multiplicar, ho faig amb tant entusiasme i ganes com pugui. Estant en la lluita de cada dia evito pensar en la tristesa d’haver perdut una filla.