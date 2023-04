Ramaders que utilitzen robots per controlar les vaques des del mòbil

Lara González González, de 24 anys, sempre va voler ser ramadera, segons diu de manera rotunda i convençuda. «Vinc de família ramadera. Primer els meus avis i després els meus pares. Des de ben petita sabia que volia dedicar-m’hi, sempre em van agradar els animals i treballar amb ells», explica aquesta jove emprenedora rural que, conscient que viu en ple segle XXI, va decidir preparar-se abans estudiant Administració. «Tenia clar que volia quedar-me aquí i vaig estudiar, i ho segueixo fent amb els cursos de reciclatge que van sortint, per estar al dia sobre tot el que és la paperassa de la ramaderia, el que menys agrada al meu pare», afegeix la jove mentre observa en una de les pantalles dels seus ordinadors el moviment de les vaques dins la quadra.

Al costat del seu pare, Javier González, està al capdavant d’una empresa de llet amb un total de 270 animals, dels quals n’hi ha 170 en munyida. Les seves instal·lacions compten amb sistemes de mecanització que contribueixen a facilitar el treball on agafen protagonisme tant els seus tres robots Laly com la informatització de la cura, alimentació i munyida dels animals. Així, Lara es mou tant per la nau, per a l’atenció directa del bestiar, com davant dels dos ordinadors que controlen els animals.

«Totes les vaques porten un collaret que envia informació als robots i a l’ordinador. Elles són les que acudeixen als robots per ser munyides al llarg del dia mitjançant un sistema d’atracció amb el pinso. El robot sap quan cal munyir-les i quan no... Al mateix temps, a través del collaret, m’arriba informació a l’ordinador i al meu mòbil de tota mena: un informe de salut que et diu si van baixar en rumia, si tenen febre, si van en zel... En fi, un munt de coses», explica aquesta jove ramadera, que porta al mòbil, com qui diu, totes les vaques les 24 hores del dia.

«De vegades el robot es para, o tots tres, depèn de l’avaria, i rebo un avís al mòbil», afegeix mentre observa, a la pantalla de l’ordinador, els animals menjar, moure’s o anar cap als robots, a través de les diferents càmeres de la nau. «Nosaltres produïm al dia uns 7.200 litres de llet que venem a Central Lechera Asturiana», continua aquesta professional.

«Les vaques es van adaptar millor els primers dies a les instal·lacions que nosaltres, perquè va ser un canvi molt gran, com també ho va ser la inversió per fer això realitat. El meu pare i jo vam treballar en conjunt. Jo no tinc la força per a les feines més dures, però sí que és veritat que per a la resta, així com per a la feina amb l’ordinador, m’adapto millor que ell», explica, tot afegint que fins i tot ha arribat a tornar corrents en plena festa nocturna després de rebre un avís al mòbil per atendre una vaca.

Cal millorar la cobertura

Com a jove que viu al medi rural d’aquest segle XXI, reclama per a ella i per a tothom que vulgui treballar al camp, en el que sigui, una bona cobertura d’internet. «Encara que vulgui, hi ha gent jove i no tan jove que no es pot quedar als pobles perquè, per exemple, no pot teletreballar, cosa que està a l’ordre del dia per a tot. Volen que la gent es quedi, però cal facilitar-ho. Aquí la cobertura és dolenta i on visc, perquè tinc wifi i amb el telèfon em vaig arreglant... I després hi ha el tema de la paperassa, que és molta... Haurien de saber que bona part del temps que hem de dedicar als papers, el necessitem per atendre els animals», afegeix.