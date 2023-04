La seva renda és un 30% inferior a la mitjana

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, ha fet unes declaracions recents en què ha assenyalat els productors primaris com els responsables de l’escalada inflacionista dels preus de l’alimentació i instant-los a que traslladin a les següents baules de la cadena la disminució dels costos productius i els ajuts rebuts, entre ells els destinats a compensar la pujada dels fertilitzants.

Les organitzacions agràries li recorden que els professionals del sector agrari tenen un nivell de renda més d’un 30% per sota de la mitjana de la resta dels sectors, inclosos tots els ajuts, així com que, davant d’unes ajudes de 300 milions, que han representat una mitjana de només 1.200 euros per explotació, els agricultors van pagar un 25% més i un 103% més per la factura de fertilitzants, amb un sobrecost de gairebé 2.300 milions per sobre del que s’ha pagat a la mitjana dels anys 2016 al 2020.

«És indignant que es diguin aquestes coses simplement per desviar l’atenció de la incapacitat del Govern per aturar aquesta situació», censuren des de l’organització. Critiquen també el comunicat oficial de Moncloa segons el qual, gràcies a l’última modificació de la cadena alimentària, hi ha una transparència més gran i un millor equilibri entre totes les baules i els productors primaris disposen de contractes que cobreixen almenys els costos de producció. «Això és estar totalment allunyat de la realitat del camp», opinen.