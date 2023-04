TikTok: així arriben les marques a la generació que no mira la televisió

Impactar sobre els sectors més joves de la societat. Aquesta és, indubtablement, la tasca pendent que les marques han d’afrontar actualment. Els joves es mostren impassibles davant el màrqueting convencional, però és necessari arribar fins a ells perquè les companyies sobrevisquin a llarg termini. Són els clients potencials, aquells a qui s’ha d’enamorar avui perquè comprin demà.

Seduir-los és una necessitat que, alhora, es presenta complexa. Perquè no segueixen la norma: no veuen la televisió, un mitjà que des dels seus inicis ha sigut el cavall guanyador de la publicitat tradicional. I les companyies no fan més que esprémer-se el cervell per entendre quins continguts i formats els faran arribar a aquests consumidors, cada vegada més exigents i selectius i que només accepten una publicitat que els aporti valor, que els impacti, els interessi i els serveixi. Ja no tot val.

TikTok s’erigeix com un oasi al mig d’aquest desert de possibilitats. «El seu naixement ha canviat el paradigma de la indústria publicitària», afirma Teba Lorenzo, directora de relacions amb les marques de la companyia a Espanya. La plataforma permet que els anunciants creïn contingut de marca integrat de forma orgànica al món de l’entreteniment, fórmula que sembla la guanyadora davant els més joves. TikTok és per a les marques «un pati de jocs on poden mostrar-se tal com són. És una tela en blanc», insisteix Lorenzo.

De fet, la plataforma aspira a ser «un partner de referència per a la digitalització de l’economia espanyola». Amb aquesta intenció, a l’hora de mostrar vídeos als usuaris, en sol intercalar tres de contingut orgànic amb un emplaçament publicitari. No obstant, a més de les campanyes de pagament, les marques utilitzen igualment la variant orgànica per mostrar-se. Partint de la base que els comptes de TikTok són gratuïts i que, segons Lorenzo, no tenen sobre la taula passar-se al prèmium, el model de negoci de la plataforma es basa en els anunciants. I no li va gens malament: l’any passat va facturar 990 milions de dòlars a escala mundial, segons va publicar el Financial Times. Per això es mostra totalment oberta a «escoltar el mercat i donar així resposta a les seves necessitats».

Dins d’aquest contingut es creen tendències i fenòmens virals que les marques aprofiten per relacionar-se amb el públic. Per exemple: fa un temps, el públic jove va embogir amb una recepta de salsa per a pasta que consistia a enfornar tomàquets amb oli, formatge feta i espècies, fins al punt que els supermercats van posar a la venda packs amb els ingredients per cuinar-la. I es van esgotar.

A partir de 10.000 euros

Si bé TikTok rebutja parlar de tarifes, sí que assegura que les campanyes autogestionades tenen un pressupost mínim de 20 euros al dia. «Hi ha mitjans amb els quals no pots començar a parlar si no parteixes, com a mínim, de mig milió d’euros», explica Alejandra Gálvez, directora de mitjans integrats d’Ikea Espanya. Però això no passa amb les xarxes socials, que són «més eficients que mitjans com la televisió, perquè pots segmentar el públic». Les plataformes com TikTok tenen, per tant, «un retorn bastant ampli no només en termes de venda, sinó també de visita a botiga, sobretot online. Tot i que la televisió continua sent la reina del mambo a Espanya», continua la directora.

No obstant, tot i que és més assequible anunciar-se a la televisió espanyola que a altres països d’Europa, «amb 10.000 euros no pots fer una campanya. Però a TikTok sí», sentencia. A la televisió, un anunci pot costar entre 5.000 i 6.000 euros. «I amb un anunci no fas res», reconeix Gálvez. TikTok està «batent rècords» d’engagement (el nivell de compromís dels consumidors amb les marques) i, a més, està «presentant un creixement brutal en els últims mesos», conclou.

La majoria de les marques contracten agències perquè els gestionin les accions amb TikTok. És el cas d’Ikea Espanya, que, des de fa aproximadament un any, té un usuari gestionat per YMedia. La seva executiva de comptes, Andrea Oscoz, explica que la plataforma té «molt potencial per fer arribar els missatges a targets als quals és molt difícil arribar». I el seu impacte transcendeix la pròpia comunitat del compte. «Perquè l’algoritme les posiciona per la rellevància del seu contingut, no per l’abast de la seva comunitat», diu. Això sí, exigeix una freqüència de publicació «bastant alta, com a mínim d’una o dues publicacions a la setmana, i han de tenir coherència amb els publicitaris». I adverteix: TikTok està augmentant molt en nombre de consumidors i el temps de consum. «Així que les marques, com més aviat hi entrin, millor. Perquè encara no està saturada», afegeix.