El sector turístic gironí tanca aquest dilluns una "bona" Setmana Santa amb ocupacions que freguen el ple en determinats establiments. La zona de la Costa Brava centre és on s'han registrat ocupacions més elevades i en els últims quatre dies festius s'ha arribat a un 90% de les places plenes. En aquest sentit, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha apuntat que les dades registrades aquest any responen a la "dinàmica habitual" de la Setmana Santa que hi havia abans de la pandèmia i són xifres que ja hi havia el 2019. Malgrat tot, Escudero ha recordat que la Setmana Santa "només són deu dies i la meitat són a mig gas".