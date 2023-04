La meitat de les famílies de Catalunya tenen "dificultats" per pagar les despeses de la llar i els aliments frescos, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). En la mateixa línia, un 69% de les llars han tingut dificultats per estalviar durant l'últim any per l'impacte de la inflació, percentatge que contrasta amb el 56% del 2020. Les famílies que es troben amb "greus problemes" per arribar a final de mes ascendeixen fins al 8%, mentre que el 2020 eren el 3%. Tot i això, la xifra se situa per sota de la mitjana de l'Estat, que és de l'11%, és a dir, pràcticament una de cada deu famílies. Per tot plegat, l'OCU ha demanat incrementar les ajudes directes a les famílies vulnerables.

En relació amb les despeses que resulten especialment difícils d'afrontar, un 53% dels enquestats assenyalen els rebuts de l'electricitat, el gas i l'aigua. Un 48% apunten als aliments frescos, un 42% les fruites i les verdures i un 40% els aliments bàsics com el pa, la pasta, l'arròs, l'oli o els làctics. Destaca també que gairebé la meitat de les llars (49%) tenen dificultats per visitar el dentista i un 20% de les famílies asseguren que aquesta despesa està fora del seu abast. L'estudi s'ha fet a partir de 4.122 enquestes a residents de l'Estat, dels quals 515 eren a Catalunya.