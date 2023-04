Nou rècord de recaptació a Girona

Nou rècord de recaptació de l’Agència Tributària a Girona. La millora de l’ocupació i les pensions, que van elevar les retencions per l’IRPF, i l’augment del consum i la inflació, que van repercutir directament en els ingressos per IVA, van omplir les arques de les administracions com no ho havien fet mai. Fins i tot més que a escala estatal.

D’acord amb la darrera actualització realitzada per l’organisme públic, al llarg de l’any passat, els contribuents gironins van abonar al fisc fins a 2.533 milions d’euros pels principals impostos de caràcter estatal. Es tracta d’una xifra mai vista fins ara, que per primera vegada sobrepassa els 2.500 milions, i que supera en un 21% la registrada el 2021, per sobre de les xifres prepandèmia i també de les que es van arribar a registrar en ple boom econòmic, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008. L’augment de la recaptació també supera en gairebé set punts el comptabilitzat a Espanya que igualment va establir un nou rècord en assolir els 255.463 milions, un 14,4% més, d’acord amb les mateixes fonts. Un 25% més en IRPF En bona part, el millor comportament fiscal de la província va ser degut a l'augment dels ingressos per l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que va pujar un 25,9% davant el 15,8% de la mitjana a Espanya. Els gironins van pagar fins a 1.277,6 milions d’euros per aquest tribut, que va ser la principal font d’ingressos de l’Estat a la zona, gairebé doblant la quantitat recaptada a través de l’IVA. Encara que cogui a l’hora de pagar-ho, el cert és que aquestes xifres suposen tot un indicador de la bona marxa de l’economia gironina durant l’any passat, ja que el principal origen de la recaptació són les retencions que s’apliquen a les nòmines i les pensions. D’aquesta manera, l’augment dels pagaments per IRPF va venir donat, d’una banda, pel volum més gran de gironins ocupats -l’afiliació a la Seguretat Social va assolir rècords durant 2022 a les comarques gironines- i, de l’altra, per la pujada dels salaris i de les pensions. Cal destacar que aquestes pujades també van provocar que una part dels contribuents pugessin d’escala, és a dir, que passessin a pagar un tipus més gran a l’IRPF, cosa que també va contribuir a omplir les butxaques de l’administració. 716,4 milions a través de l’IVA Per la seva banda, els ingressos per IVA van pujar a 716,4 milions d’euros, un 5,8% més que l’any 2021. En aquest cas l’augment és inferior a la mitjana, que va ser del 13,9%, tot i que cal tenir en compte que aquesta xifra el que reflecteix és l’IVA que declaren les empreses domiciliades a la província, cosa que exclou el que es paga a les grans cadenes, que tributen a altres zones. La dada té importància, ja que la xifra provincial no reflecteix, per exemple, l’important augment de recaptació d’aquest tribut que es va produir amb la pujada del preu de la llum els primers mesos de l’any passat, fins que el Govern espanyol va accedir a rebaixar el tipus que s’aplica a aquest servei. En qualsevol cas, és un increment més que considerable, que ve propiciat per l’augment de la despesa que es va produir amb la sortida definitiva de la pandèmia i també amb la inflació que va encarir la majoria de productes i, per tant, també l’IVA que se’ls aplica. La tercera pota La tercera gran pota d’aquesta millora dels ingressos públics va arribar a través de l’impost de societats, que grava els beneficis empresarials, que també van créixer notablement. Així, les empreses gironines van pagar l’any passat 404,5 milions d’euros pels guanys que van aconseguir amb la seva activitat, un 36% més que a l’exercici anterior. A més, pel que fa a les variacions percentuals que registren un major increment, destaquen els ingressos a través de la renda de no residents que van créixer un 80,8% a la demarcació en un any, passant de 24,3 milions d’euros a 44,1 milions.