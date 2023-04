La companyia nord-americana Tupperware suma ja dues jornades borsàries en números verds després d’haver caigut dilluns passat més d’un 48% després de concloure que hi ha «dubtes substancials» sobre la seva capacitat per continuar com a negoci en marxa per la seva situació financera.

En concret, les accions de Tupperware van rebotar un 4,54% en la sessió de dimarts passat i aquest dimecres es van impulsar al voltant de l’1,5%. Així, el preu és d’1,32 dòlars (1,20 euros), encara 1,10 dòlars (1,01 euros) per sota del valor que tenien els títols divendres passat, abans de conèixer-se la seva situació econòmica. La companyia va informar divendres passat de la contractació d’assessors financers amb l’objectiu d’aconseguir accés a finançament complementari procedent de nous inversors. A més, la firma està revisant la seva cartera de béns a la recerca de propietats disponibles per a possibles disposicions o transaccions de venda amb arrendament posterior. «Tupperware està fent tot el que és al seu abast per mitigar els impactes dels esdeveniments recents, i estem prenent mesures immediates per buscar finançament addicional i abordar la nostra situació financera», ha apuntat el president i director executiu de la companyia, Miguel Fernández. A causa dels desafiaments econòmics interns i externs del negoci, juntament amb els nivells i costos més elevats dels préstecs sota la seva línia de crèdit, la companyia preveu actualment que pot no tenir liquiditat adequada a curt termini.