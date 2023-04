Amazon busca 250 persones per treballar com a operaris de logística al nou centre de distribució que obrirà al Logis Empordà, al Far d'Empordà. A través de l'empresa líder en gestió de recursos humans Adecco, la multinacional ha llençat una oferta per cobrir part dels llocs de treball que necessiten per posar en marxa les instal·lacions. Entre les funcions, hi ha la recepció de productes, registre de dades al sistema informàtic, ubicació i recollida de productes o empaquetat.

L'empresa valorarà experiència prèvia en el sector de la logística i ofereix jornades completes de dilluns a divendres en torns rotatius a 9,40 euros bruts d'hora. La multinacional va anunciar a principis d'any que obriria aquest mateix mes d'abril i que generaria més de 1.400 llocs de treball permanents a la zona. Les instal·lacions, ubicades al Logis Empordà, s'especialitzaran en l'emmagatzematge i la gestió de productes de petit format.