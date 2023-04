Les elevades taxes d’inflació perjudiquen en gran manera les famílies més vulnerables, per a qui el consum de productes bàsics com els aliments i l’energia absorbeixen gran part del pressupost mensual. Segons les dades de l’índex de preus de consum (IPC) del mes d’agost, els aliments acumulen una pujada mitjana del 13,8% en un any, amb increments que arriben al 25,6% en la llet; el 24% en olis; el 22,4% en ous; el 21,7% en cereals i derivats i el 15,2% en el cas del pa. El pollastre acumula una pujada anual del 17,6% i el peix, del 9,9%. Els aliments per a nadons han pujat el 17,7% en un any. «És difícil saber què passarà en els mesos vinents, però el cert és que els preus no reflecteixen la pujada dels costos en origen. Això és molt clar», resumeix Andoni García, responsable de Mercats Agraris de l’organització agrària COAG. És una opinió que coincideix amb la d’alguns dels responsables de la indústria alimentària consultats, dels sectors de l’oli, la llet, el pa i els ous. La pujada dels costos de producció d’agricultors i ramaders, que COAG xifra en una mitjana del 40%, no ha arribat als lineals dels supermercats i el dubte és si hi acabarà arribant o si, per contra, l’impacte es repartirà entre les diferents baules de la cadena alimentària (productors, indústria, distribuïdors, comerç i consumidors). El que passi en els mesos vinents amb els preus de l’energia i de les matèries primeres determinarà, en part, la capacitat d’aguant de cada una d’aquestes baules.